Spitalul Judetean Sibiu a primit pentru Summitul UE un aparat de 100.000 de euro. Motivul absurd pentru care sta inca nefolosit

Pacientii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu nu pot beneficia de cel mai modern amplificator de imagine care se afla in una din salile de operatie din Sectia Ortopedie de aproape un an de zile, desi a fost cumparat cu aproape 100.000 de euro, bani dati de Ministerul Sanatatii si Consiliul Judetean (CJ) ca medicii sa aiba cele necesare ca sa opereze in cazul in care se intampla ceva la Summitul UE ce a avut loc in luna mai.