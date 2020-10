Spitalul Marie Curie a primit 800.000 de lei de la Ministerul Sanatații, dupa anunțul grav al șefului ATI

Spitalul „Marie Curie” anunță că astăzi a primit de la Ministerul Sănătății 800.000 de lei pentru Terapia Intensivă Nou Născuți (TINN). Ministrul Sănătății a trimis și un control la spital, după ce medicul Cătălin Cîrstoveanu a povestit că înc iuda numeroaselor sale memorii, 30 de bebeluși au murit doar în ultimul an din cauza lipsei […] The post Spitalul Marie Curie a primit 800.000 de lei de la Ministerul Sănătății, după anunțul grav al șefului ATI appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.