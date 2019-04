Spitalul Parhon va avea un centru de analiza a litiazei renale. S-a adus aparatura unica in Moldova

Spital Parhon google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi va exista, incepand de astazi, un Centru de analiza a litiazei renale. Prof. Dr. Catalin Pricop lanseaza, impreuna cu un profesor din Franta, un centru de analiza al calculilor. Este vorba despre un centru de analiza a litiazei renale realizat cu ajutorul unui aparat nou care a fost achizitionat recent. Acest aparat este o noutate deoarece acest lucru nu se face, in momentul de fata, nicaieri in Moldova. Centrul va purta numele specialistului francez Michel Daudon. Revenim cu detalii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. spitalul ...