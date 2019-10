Sportivi, antrenori, manageri: Cine sunt oamenii de sport distinsi cu titlul de cetatean de onoare al municipiului Constanta (galerie foto)

Din nou gimnastica în prim plan

Andrei Filimon, multiplu campion

Antonio Alexe, decedat prematur

Handbaliști-simbol la HCM Constanța

Cel mai de succes manager de sport din România

De la Roland Garros la Wimbledon

În 2015, campioană europeană la simplu

Premiat de Regele Mihai. A concurat și la peste 90 de ani!

Recordurile lui Ilie Floroiu au împlinit 41 de ani

Campioană olimpică în 1984

Performanțe în scrimă, dar și în afara acesteia

Performanțele deosebite înregistrate, de-a lungul anilor, de sportivi constănțeni, de antrenorii lor, de conducători de grupări sportive sau de manageri de sport le-au adus acestora recunoașterea meritelor de către comunitate și prin acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Constanța.Începând cu anul 1995, au primit această distincție 28 de persoane, două dintre titluri fiind acordate post-mortem. În 1995, au devenit cetățeni de onoare boxerii Francisc Vaștag și Leonard Doroftei, jucătoarea de tenis de masă Emilia Ciosu, fotbalistul Gheorghe Hagi și gimnasta Simona Amânar. Vaștag și Doroftei au activat și la clubul „Freedom Star“ Farul Constanța, iar în 1995 au devenit campioni mondiali la Berlin. Cel mai bun fotbalist din istoria României, Gică Hagi a fost liderul Generației de Aur, iar în 1994, cu „Regele“ în prim-plan, echipa națională a reușit, în SUA, un Campionat Mondial de vis. Emilia Ciosu le-a adus numeroase medalii Constanței și României la întrecerile internaționale de top, ca și Simona Amânar, „gimnasta perfectă“, multiplă campioană olimpică, mondială și europeană, două dintre medaliile de aur fiind obținute la Campionatul Mondial de la Sabae (Japonia), în 1995.În 1998, titlul i-a fost decernat și antrenorului de gimnastică Nicolae Forminte, în prezent antrenor-coordonator al lotului național feminin al României, iar în 2002 cetățean de onoare al municipiului a devenit Camelia Voinea, fostă mare gimnastă (vicecampioană olimpică în 1988, la Seul, cu echipa), în prezent antrenoare la CS Farul Constanța.În 2002, a intrat în posesia titlului de cetățean de onoare jucătorul de tenis de masă Andrei Filimon, multiplu campion al României și dublu campion european la seniori în proba de dublu mixt. În momentul de față, Andrei este antrenorul echipei masculine de tenis de masă a României.Jocurile Olimpice de la Atena2004, anul Jocurilor Olimpice de la Atena, la care gimnastica românească a strălucit, le-a adus titlurile de cetățeni de onoare ai Constanței gimnastei Cătălina Ponor (triplă campioană olimpică în capitala Greciei - cu echipa, la bârnă și la sol), legendarilor antrenori ai lotului național Octavian Belu și Mariana Bitang, dar și antrenorilor constănțeni Matei Stănei și Mirela Szemerjai. La JO 2004, a luat medalii și o altă gimnastă constănțeană, Dana Sofronie (aur cu echipa și argint la sol), însă ei i-a frost acordat titlul de cetățean de onoare abia în acest an!Format la Constanța, Antonio Alexe a devenit unul dintre cei mai buni baschetbaliști ai României, dar s-a stins din viață prematur, la numai 35 de ani, în 2005, în urma unui accident de mașină. În același an, el a primit, post-mortem, titlul de cetățean de onoare al municipiului Constanța.Andrei Pavel a urcat până pe locul 13 în lumeFost mare jucător de tenis, în prezent antrenor, Andrei Pavel a devenit cetățean de onoare în 2008. Lansat de Constanța, Andrei a urcat până pe locul 13 în lume (în 2004), a câștigat trei titluri ATP la simplu și șase la dublu, a fost o piesă de bază în echipa de Cupă Davis a României, iar în 2007 Federația Română de Tenis l-a desemnat „racheta nr. 1“ a anului. A fost și căpitan nejucător al echipei de Cupă Davis a României.Performanțele remarcabile înregistrate la handbal de echipa masculină HCM Constanța, atât pe plan intern, cât și international, i-au determinat pe aleșii locali să le acorde, în 2010, titlurile de cetățeni de onoare lui Ionuț Stănescu și Laurențiu Toma, doi dintre handbaliștii-simbol ai acelei formații, desființate între timp. Doi ani mai târziu, a intrat în posesia titlului de cetățean de onoare și Nurhan Ali, unul dintre foștii conducători ai HCM, în prezent manager general al noii echipe de handbal a Constanței, HC Dobrogea Sud. Ionuț Stănescu și Laurențiu Toma s-au retras din activitatea de handbaliști (cel de-al doilea de curând), activând acum la HCD. Stănescu e președintele clubului, iar Toma - vicepreședinte.În 2014, au devenit cetățeni de onoare ai municipiului alte trei nume mari ale sportului constănțean: Elena Frîncu, Simona Halep și Răzvan Florea. Elena Frîncu a condus timp de 22 de ani Direcția Județeană pentru Sport și Tineret a județului Constanța. Născută la Medgidia, iar apoi stabilită la Constanța, alături de familie, Elena Frîncu a practicat handbalul și a atins mari performanțe în acest sport, fiind vicecampioană mondială de senioare, multiplă campioană balcanică de junioare şi senioare, semifinalistă cu echipa IEFS în Cupa Campionilor Europeni şi triplă campioană naţională de junioare şi senioare. Elena Frîncu deţine titlul de maestru emerit al sportului şi e membru al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Pe lângă cariera sportivă, Elena Frîncu a avut realizări deosebite și în calitate de conducător, fiind considerată cel mai de succes manager de sport din România. În 2012, a ieşit la pensie, iar, cu această ocazie, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român i-a acordat Colanul de Aur, Elena Frîncu fiind primul administrator sportiv din România onorat cu această înaltă distincţie.Școala constănțeană de tenis i-a oferit-o României și lumii și pe Simona Halep, campioană de o valoare incontestabilă. Simona a cucerit două titluri de Mare Șlem (la Roland Garros, în 2018, și la Wimbledon, în acest an) - disputând alte trei finale, a ocupat poziția întâi în clasamentul mondial timp de 64 de săptămâni (fiind, din punctul de vedere al longevității ca lider al circuitului, a zecea din istoria tenisului feminin), a încheiat anii 2017 și 2018 pe primul loc în ierarhia WTA și a atins o cotă incredibilă de popularitate în întreaga lume. Simona a cucerit tilul la Roland Garros și ca junioară.Primul medaliat olimpic al natației masculine româneștiMedaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 2004, Răzvan Florea a fost primul reprezentant al natației masculine românești care a urcat pe podiumul olimpic. Multiplu campion și recordman național și mutiplu medaliat la întrecerile internaționale de anvergură, Răzvan a deschis la Constanța în 2013 un bazin de înot, al cărui nume, Atena Swim Center, aduce aminte de performanța sa de la Jocurile Olimpice din 2004.În 2015, titlul de cetățean de onoare al municipiului le-a fost decernat jucătorului de tenis Horia Tecău și jucătoarei de tenis de masă Eliza Samara. Alt nume mare al sportului la fileu, Horia Tecău are trei titluri de Grand Slam în palmares, două la dublu masculin (Wimbledon 2015, US Open 2017) și unul la dublu mixt (Australian Open 2012). La Wimbledon a disputat alte trei finale, toate pierdute. A ocupat locul întâi în clasamentul mondial la dublu, iar la Jocurile Olimpice din 2016 a cucerit medalia de argint la dublu masculin. Plămădită în fabrica de campioni de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“ din Constanța, Eliza Samara este multiplă campioană europeană (la dublu feminin, dublu mixt, la simplu - în 2015 și pe echipe), ultimul titlu continental, cu echipa, fiind obținut în acest an, la întrecerea din Franța. Eliza a participat și la trei ediții ale Jocurilor Olimpice (Beijing 2008 - pe când avea numai 19 ani, Londra 2012 și Rio 2016).În 2017, au devenit cetățeni de onoare Traian Petcu și Ilie Floroiu, doi foști atleți. „Traian Petcu poate fi considerat ctitorul atletismului constănţean. Născut la 16 aprilie 1924, şi-a început cariera sportivă în anul 1940, obţinând titlul de campion regional, iar în 1946 a fost premiat de regele Mihai la Concursul Naţional de la Predeal. Un an mai târziu a obţinut o performanţă unică în România, respectiv ştafeta Constanţa - Bucureşti - 273 km în 11 ore. În 1949 a primit titlul de Maestru al Sportului în Atletism. A fost campion premilitar şi campion al Hidroaviaţiei Constanţa la probele de 400 - 800 - 1.500 m plat“, se arată în expunerea de motive. Traian Petcu a continuat să concureze și la vârste înaintate, peste 90 de ani, dovedind o vitalitate uimitoare. Chiar şi în ziua în care a împlinit 92 de ani, Traian Petcu s-a aflat în concurs, tocmai la Sovata! în perioada 1954 - 1960 Traian Petcu a fost antrenor secund al Lotului Naţional de Atletism şi arbitru internaţional. În anul 1960 a devenit antrenor la Clubul Progresul din Bucureşti, iar în 1962 s-a întors la Constanţa la Clubul Sportiv Farul şi UCFS - Dobrogea. Din 1964 şi până în 1984 a fost profesor de educaţie fizică şi cultură fizică medicală la Şcoala Specială Ajutătoare, recuperând 80% dintre elevii cu deficienţe fizice. Pentru prima oară în România, un elev cu deficienţe recuperate a participat la Campionatul Naţional de Lupte. În acea perioadă, Petcu a participat şi a câştigat premii la campionate de cros din afara ţării. „Constănţeanul Traian Petcu a înfiinţat Comisia Veteranilor Constanţa şi a organizat 15 ediţii ale Crosului «Litoralul pentru veterani». De asemenea, în calitate de sportiv veteran, a participat la patru Balcaniade - Atena, Izmir, Bucureşti şi Sofia. În anul 1996, Liceul «Mircea cel Bătrân» din Constanţa i-a acordat diploma de «Primul elev constănţean - Campion Naţional de Atletism» şi titlul de «Maestru al Sportului din Constanţa»“, s-a mai punctat în expunerea de motive.Un alt fenomen al atletismului, Ilie Floroiu a cucerit nenumărate titluri de campion şi medalii în acest sport, participând la mari competiţii. Două dintre recordurile sale naţionale, la 5.000 de metri şi 10.000 de metri, rezistă şi astăzi, trecând 41 de ani de la stabilirea lor! Ilie Floroiu a avut o activitate deosebită şi în calitate de conducător de club, la CS Farul (una dintre structurile sportive de elită ale României), dar şi ca preşedinte al Federaâiei Române de Atletism. În conducerea CS Farul a fost din 1989, ocupând, de-a lungul anilor, mai multe funcţii, până la cea mai înaltă. În 2017, și-a încheiat activitatea în fruntea clubului constănțean, prin ieșirea la pensie. „Vine vremea când trebuie să punem punct. În urmă sunt 45 de ani de activitate sportivă şi profesională, dintre care numai trei ani nu am fost la CS Farul (n.r. un an la Steaua, ca sportiv, şi doi, între 2005 şi 2007, când a fost preşedintele Federaţiei Române de Atletism). Este o viaţă de om, în care m-am dedicat sportului“, spunea Ilie Floroiu, la ieșirea le pensie. În prezent, fostul mare atlet este consilierul pe probleme de sport al primarului Constanței, Decebal Făgădău.În 2018, o altă reprezentantă a sportului a primit titlul de cetățean de onoare ale municipiului, Ioana Giucăl, fostă canotoare, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice din 1984, deținătoare a opt titluri naționale și câștigătoare a numeroase regate internaționale.În acest an, aleșii locali au votat acordarea, post-mortem, a titlului de cetățean de onoare Elenei Buhaiev, fostă scrimeră de valoare, multiplă campioană naţională şi medaliată cu bronz la Campionatul Mondial, în proba de spadă. A fost antrenor de scrimă şi a condus ca manager Clubul Şcolar Sportiv nr. 1 din Constanța. De asemenea, a fost inspector de educaţie fizică şi sport la Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, instituţie unde a fost şi inspector şcolar general, director în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, membru în Comisia Prezidenţială pentru susţinerea sportului românesc, membru în Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Scrimă, membru în Biroul executiv al Academiei Olimpice Române - Filiala Constanţa, dar şi coautor la numeroase lucrări ştiinţifice. S-a atins din viață în august 2018.ZIUA de Constanța