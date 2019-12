Sportivii ruși, INTERZIȘI la cele mai importante evenimente sportive pana in 2024 - Omul care a distrus Rusia este protejat de americani

Rusii au fost interzisi de la cele mai importante evenimente sportive mondiale pana in 2024 ca urmare a unui urias scandal de doping. Decizia luata de WADA poate fi atacata la TAS, insa este greu de crezut ca sanctiunea istorica primita de Rusia va fi intoarsa potrivit sport.ro

Sportivii rusi care vor demonstra ca sunt "curati" pot participa la Jocurile Olimpice din vara viitoare si la Campionatul Mondial de fotbal din 2022, dar vor concura sub steag neutru. Imnul si drapelul Rusiei sunt interzise.

Putina lume stie ca intreg scandalul care a zguduit toata lumea sportului a pornit de la un singur om. Medicul Grigory Rodchenkov, fost sef al departamentului antidoping din Rusia, care a fost si decorat de presedintele Vladimir Putin. Acum, Rodchenkov a fugit din Rusia si a fost inclus de autoritatile americane in celebrul program de protectie al martorilor. Rodchenkov se teme pentru viata sa dupa ce alti doi fosti sefi ai RUSADA (Agentia Antidoping a Rusiei) au decedat in conditii suspecte.

Citește AICI ce intervenție în FORȚĂ pregătește Marcel Vela - Capul care ar urma să CADĂ!

Totul a inceput in 2005, atunci cand Rodchenkov a fost numit seful Agentiei Antidoping. In 10 ani, Rodchenkov si sora sa Marina au pregatit o serie de "cocktail-uri" denumite "Ducesa". Amestecul de substante era combinat cu alcool, whiskey pentru barbati si Martini pentru femei, pentru ca steroizii sa fie absorbiti mai usor in corp si sa devina greu de detectat. Primii care au inceput sa-l ancheteze pe Rodchenkov si pe sora sa au fost chiar rusii, in 2011. Fostul sef al RUSADA a avut chiar o tentativa de suicid in acea perioada, insa a fost achitat de presedintele Rusiei si apoi decorat cu "Ordinul de Prietenie".

In 2015, Rodchenkov a decis sa-i tradeze pe rusi si a fugit din tara. A plecat si cu foarte multe documente si dovezi, ceea ce l-a transformat aproape instantaneu intr-o tinta. A depus marturie in fata unei comisii WADA, iar Rusia a fost interzisa la Jocurile Olimpice de vara din 2016 si la Jocurile Olimpice de iarna din 2018. Autoritatile americane i-au schimbat identitatea si l-au trecut in programul de protectie al martorilor.