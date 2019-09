Spovedania cutremuratoare a unei femei de afaceri din Iasi! Cum s-au dus zeci de mii de euro pe apa sambetei! A pierdut tot, chiar daca totul parea perfect!

business google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Ferma a fost infiintata cu fonduri europene, in Iasi • In acea perioada, multi ieseni deschideau ferme zootehnice cu banii de la Uniunea Europeana • Ieseanca si-a investit toate fondurile in speranta ca va avea o afacere infloritoare • A renuntat la business dupa ce a vazut ca pretul platit pentru produsele sale este extrem de mic • "A scazut foarte mult pretul si nu mai puteam sa investim pentru ca nu mai aveam de unde", sustine antreprenoarea O familie din Iasi a renuntat la afacere dupa ce s-a confruntat cu mai multe probleme financiare care au condus la aceasta decizie, de a inchide businessul. Desi ferma zootehnica a fost infiintata cu fonduri europene, cei doi soti ...