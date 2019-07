Sprijin din fonduri europene pentru antreprenorii romani din industria turismului și industria ospitalitații

Sectorul economic s-a dezvoltat, în ultimele trei decenii, cu ajutorul exemplelor de succes din vestul Europei. Unii manageri și antreprenori au fost autodidacți, nu toți au avut șansa de a face cursuri universitare la facultăți prestigoase. Nici angajatorii nu au găsit întotdeauna oameni pregătiți la cel mai înalt nivel, dar toți au colaborat, pentru a ridica turismul românesc la standarde internaționale.

O șansă în plus pentru acest sector economic a venit odată cu accesarea fondurilor europene. Mai exact, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU 2007-2013) a deschis calea proiectelor de formare profesională, iar continuitatea este asigurată în prezent de Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020). Acestea oferă antreprenorilor și managerilor români posibilitatea de dezvoltare, atât de necesară în business, cu ajutorul unor formatori și a unor schimburi de experiență, prin proiecte finanțate din fonduri europene.

O astfel de inițiativă, care deja a pus bazele unei strategii de dezvoltare integrate, este Proturism - „Turism competitiv în Regiunea Centru”. Proiectul, localizat în Brașov, oferă stagii de pregătire pentru peste 500 de manageri și antreprenori din șase județe. Din mai 2018, timp de un an, au beneficiat de sprijin manageri, antreprenori și angajați în departamentele de resurse umane din domenii care au legătură cu turismul, iar bazele strategiei comune de dezvoltare au fost deja puse. „Avem în derulare un curs de perfecționare pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale, pentru cei care deja au afacerea proprie. În același registru se derulează și un curs de business coaching, de 20 de ore, destinat antreprenorilor din domeniul turismului. Acestea sunt mai mult niște ateliere ce funcționează prin schimbul de experiență între antreprenori, iar noi asigurăm mentoratul pentru cei care administrează hoteluri, pensiuni sau agenții de turism. În zona de consultanță, noi am oferit sprijin personalizat pentru 60 de întreprinderi din regiunea Centru, pe care le-am ajutat în elaborarea planului de dezvoltare strategică”, ne-a relatat Daniel Chivu, managerul proiectului.

Astfel, beneficiarilor acestor sesiuni de pregătire și îndrumare le-a fost prezentat modul de elaborare a planului de afaceri și planificarea financiară pe termen lung. Concret, consultanții Proturism fac vizite pe teren, iar după ce culeg datele necesare, elaborează o planificare strategică, împreună cu reprezentanții firmelor. Idea principală a acestor acțiuni este ca antreprenorii să primească sprijin pentru a identifica cea mai bună soluție, astfel încât să armonizeze propria strategie cu cea a Consiliului Județean, cu Master Planul pentru Turism, cu ceea ce se face în zonă, în raport cu strategia proprie de afaceri și cu bugetul disponibil. În final, antreprenorul este cel care decide dacă va implementa strategia propusă de consultant.

IMM-urile din turism beneficiază de asistență personalizată

La fel ca și ceilalți beneficiari ai stagiilor de pregătire din cadrul acetsui proiect, Larisa Moisa consideră că a învățat multe lucruri care o vor ajuta în viitor, pentru dezvoltarea afacerii ei. „Conduc o antrepriză în domeniul turismului, o agenție de turism organizatoare de evenimente corporate care functionează din anul 2004. Principala preocupare este dezvoltarea, creșterea cifrei de afaceri, a profitabilității, însă am făcut-o în stilul nostru, după cunoștințele pe care le deținem. Am fost recrutați ca grup țintă în Proiectul Proturism, ca beneficiari de sprijin personalizat, acordat IMM-urilor. Consultanții proiectului ne-au sprijinit în identificarea oportunităților de dezvoltare corelate cu piața. Au fost analizate punctele tari și slabe ale activității, am planificat dezvoltarea de noi produse și servicii și am gândit un plan de promovare inovativ. Cel mai important lucru este faptul că am putut etapiza proiectele bugetate, în ordinea priorităților, analizand sursele de finanțare și profitabilitatea prognozată. Cu o astfel de planificare strategică, sigur vom diminua riscurile financiare asociate insuccesului unor proiecte”, explică Larisa Moisa.

Oamenii de afaceri care au participat la cursurile organizate pe acest proiect sunt încântați de oportunitatea care li s-a oferit. Mai ales după ce au căutat, ani la rând, anumite cursuri pentru a obține diplome în domenii necesare activității lor, dar nu au avut timp să participe sau nu au găsit în regiunea lor. Acum le-au putut face gratuit. „Lucrez de peste 30 de ani în sectorul turismului și am trecut prin mai multe funcții, fiecare fiind o provocare pentru mine. Acum sunt într-un departament de resurse umane, de aproape zece ani, ca specialist, dar îmi doresc un post de manager în acest domeniu. Acum doi ani am căutat un curs pe care să-l pot plăti, pentru specializare, am așteptat trei luni pentru a se constitui grupa, am achitat prima taxă, iar la final costurile îmi depășeau bugetul, astfel încât l-am abandonat. Am fost recrutată pentru programul gratuit de manager resurse umane, în proiectul Proturism, undeam învățat foarte multe lucruri importante despre tehnicile specifice domeniului resurselor umane. Am absolvit cu succes și, peste toate, am beneficiat gratuit de o evaluare a competențelor digitale, obținând permisul ECDL START. Pentru mine a fost un sprijin extraordinar”, spune Emilia Iaurum, angajat al departamentului resurse umane într-o companie hotelieră.

Managerii beneficiază și ei de aceste cursuri de perfecționare

Aceste cursuri sunt la fel de benefice și pentru managerii care deja au fost promovați în funcțiile de conducere, însă au nevoie de perfecționare. „De curând am fost promovat în funcția de manager de departament și sunt preocupat de dezvoltarea unor noi competențe profesionale care să mă ajute în planificarea, coordonarea și controlul activităților. Singura oportunitate, fără a implica resursele financiare proprii, a reprezentat-o accesarea programelor de formare finanțate din fonduri structurale. Am găsit proiectul Proturism, am cerut informații și am fost plăcut surprins de cursul pentru manager inovare. Mi-a plăcut faptul ca formatorul a fost aplicat pe sectorul turismului, a venit cu informații și spețe specifice. Mi-a plăcut și exeperiența pe care am acumulat-o și timpul petrecut împreună cu ceilalți colegi de curs, care proveneau din structuri de cazare, unele chiar concurente”, povestește și Lucian Jimboreanu, manager de departament într-o companie hotelieră din Brașov.

În paralel cu aceste cursuri se dezvoltă în continuare strategiile personalizate pentru antreprenorii din regiunea Centru, astfel încât economia zonei să se dezvolte printr-o foarte bună colaborare între parteneri.

Context

Proturism - „Turism competitiv în Regiunea Centru” urmărește dezvoltarea performanțelor profesionale și îmbunătățirea competențelor pentru 510 persoane, prin furnizarea unor programe personalizate de formare și alte activități, cursuri, modele, practici relevante inovatoare și durabile, orientate pe creșterea mobilității, a șanselor de dezvoltare sustenabilă și a gradului de adaptabilitate a activității la dinamica sectorului economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism”, în Regiunea Centru.

Scopul proiectului vizează trei aspecte principale, care conduc la dezvoltarea sustenabilă, dinamică și competitivă a resursei umane și a sectorului IMM din „Turism și ecoturism”, pe plan regional, respectiv: creșterea gradului de conștientizare a 500 de angajatori care își desfășoară activitatea și intenționează să-și adapteze activitatea în sectorul economic.

Acest articol face parte din Campania Ministerului Fondurilor Europene, “Bani europeni pentru idei românești” și a fost publicat pe www.stiripesurse.ro, în cadrul proiectului „Descoperă Programul Operațional Capital Uman” (cod MySMIS 125486), cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.