Sprijin din partea Guvernului! Lia Olguta Vasilescu, mesaj de ULTIMA ORA: "Guvernul a aprobat astazi, prin hotarare!"

Lia Olguta Vasilescu a postat, in urma cu putin timp, pe pagina personala de , un mesaj prin care aduce o serie de lamuriri referitoare la decizia aprobata joi de Guvernul Romaniei. "➢ Guvernul a aprobat astazi, prin hotarare, schema de ajutor de minimis privind construirea, amenajarea si dotarea a 1000 de gradinite cu profil sportiv. ➢ Este vorba despre Programul guvernamental "gROwth - investim in copii, investim in viitor", care beneficiaza de o schema de ajutor de minimis si care se va derula pana la 31 decembrie 2020, cu o alocare multianuala de 2,35 miliarde lei (500 de milioane de euro). ➢ Vor avea acces la finantare persoane juridice de drept privat, inclusiv o ...