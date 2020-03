Sprijin pentru varstnicii din Chinteni din partea Primariei

Chinteni

Cumuna Chinteni vin în sprijinul propiilor locuitori, punând la dispoziția persoanelor în virstă posibilitatea de a primi, la domiciliu, alimente și medicamentele necesare pentru a trecu cu bine peste această perioadă dificilă.

”Dragi locuitori ai comunei Chinteni,

In cazul in care exista printre dumneavoastra persoane singure sau persoane aflate in autoizolare, care nu se pot aproviziona cu alimentele sau medicamentele necesare, va adresam rugamintea sa ne anuntati, de indata, pentru a va putea acorda sprijinul nostru.

De asemenea, va rugam ca, in urmatoarea perioada, sa evitati orice deplasare inutila si sa respectati intocmai recomandarile autoritatilor publice!”, anunță primarul comunei, Magdalena Lucia Suciu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.