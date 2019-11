Staff-ul de campanie al Vioricai Dancila cere dezbatere directa intre cei doi finaliști. PSD a trimis o scrisoare

Viorica Dăncilă joacă tare și anunță că vrea să se confrunte direct cu Klaus Iohannis. Șefa campaniei PSD la alegerile prezidențiale, Lia Olguța Vasilescu, a transmis dorința Vioricăi Dăncilă într-o scrisoare adresată lui Dan Motreanu, șeful campaniei PNL. PSD își dorește două dezbateri televizate între cei doi finaliști înainte de cel de-al doilea tur de The post Staff-ul de campanie al Vioricăi Dăncilă cere dezbatere directă între cei doi finaliști. PSD a trimis o scrisoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.