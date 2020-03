Stai acasa! Fii responsabil!: CT Bus, masuri in contextul pandemiei de coronavirus (galerie foto)

CT BUS continuă să implementeze măsurile necesare pentru ca toți călătorii să fie în siguranță pe parcursul deplasării cu autobuzul, în contextul pandemiei COVID – 19:- verificăm zilnic dispenserele din autobuze, pentru a asigura soluția igienizantă pentru călători;- fiecare autobuz trece printr-un amplu proces de dezinfecție; substanța folosită este un biocid cu eficacitate sporită în cazul virusurilor;- toate autobuzele CT BUS sunt dezinfectate în capetele de linii: podelele, barele de susținere, ușile, validatoarele și zonele intens folosite sunt igienizate cu o soluție pe bază de clor;- ca măsură de prevenție prin distanțare socială, cât și pentru a ne proteja personalul, am interzis publicului folosirea ușii 1 (ușa de lângă cabina șoferului); urcarea și coborârea din autobuze se fac doar pe la ușile 2 și 3;- am suspendat cursele de noapte, traseele pentru elevi – imediat după decretarea stării de urgență și suspendarea cursurilor - cât și cursele către depozite și centrele comerciale;- am afișat pe panourile exterioare ale autobuzelor Isuzu mesajul ,,Stai Acasă! Fii Responsabil!";- am marcat scaunele cu mesajul ,,Stai aici!", cu scopul respectării distanței minime de siguranță pentru călători;- în plus, pentru susținerea acțiunilor autorităților, am lansat o campanie de conștientizare, prin afișarea în capetele de linie, în punctele de vânzare a titlurilor de călătorie și în autobuze a informațiilor primite de la Primăria Constanța cu privire la măsurile de prevenție;!!! ATENȚIE !!! Metoda cea mai eficientă pentru prevenirea unei îmbolnăviri este să vă limitați deplasările la cele esențiale!STAI ACASĂ! FII RESPONSABIL!Sursă foto: CT Bus