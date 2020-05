Stakeholderii cer resetarea completa a activitatii ASF

Un grup important de organizatii care fac parte din Grupul Consultativ pentru Protectia Consumatorilor de servicii financiare non-bancare, organizat pe langa Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), solicita Parlamentului, intr-o scrisoare deschisa, resetarea activitatii ASF, in primul rand la nivelul conducerii acesteia.

Organizatiile semnatare, care reprezinta atat mediul de business, cat si sindicatele, consumatorii si profesionistii independenti a caror activitate intra in aria de reglementare a ASF, considera ca ASF traverseaza o grava criza de autoritate si de leadership, care trebuie depasita rapid, pentru ca activitatea pe toate cele trei piete reglementate si supravegheate de catre ASF (piata asigurarilor, piata de capital si piata pensiilor private) sa se imbunatateasca substantial, iar increderea consumatorilor in diversele lor ipostaze (asigurati, investitori de retail, participanti si beneficiari de pensii private) sa revina la un nivel care sa sustina cresterea activitatii pe cele trei piete.

De asemenea, organizatiile semnatare considera ca, dintre numele vehiculate in mass-media ca posibili presedinti ai ASF, unul singur - cel al senatorului Daniel Catalin Zamfir intruneste calitatile necesare unui mandat de succes la conducerea ASF.

Citește și: Cum vor fi organizate concertele pe perioada Stării de Alertă? Ludovic Orban l-a convocat pe ministrul Culturii

„Catre,

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL ROMANIEI

Stimate domnule presedinte MARCEL CIOLACU,

Stimate domnule presedinte ROBERT CAZANCIUC,

Organizatiile semnatare ale prezentei scrisori deschise sunt stakeholderi (parti interesate) extrem de activi in relatia cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), si actioneaza ca atare inca din anul 2015, in calitate de membrii ai Grupului de Dialog Permanent pentru Protectia Consumatorilor de servicii financiare non-bancare, organizat pe langa ASF.

De asemenea, organizatiile semnatare reprezinta atat mediul de business, sindicatele, consumatorii, precum si profesionistii independenti a caror activitate intra in sfera de reglementare a ASF.

In ultima vreme, in special in contextul in care ASF a ramas fara presedinte, prin plecarea d-lui Leonardo Badea in functia de viceguvernator al BNR in toamna anului trecut, institutia se confrunta cu o grava criza de leadership si de autoritate, fiind de asemenea implicata in schimburi de replici taioase si chiar in conflicte intre diversi actori ai mediului de business, intens reflectate in mass-media.

In zona asigurarilor, in special in ceea ce priveste asigurarea de raspundere civila, obligatorie prin lege, asistam la o explozie a numarului de petitii, majoritatea avand la baza neplata in termen a despagubirilor de catre unele dintre societatile de asigurare. Este vorba de o piata extrem de concentrata, in care doua societati de asigurari detin, impreuna, 70% din piata si in care sanctiunile aspre din partea ASF, care sa descurajeze un comportament contravenient al societatilor de asigurare, se lasa indelung asteptate.

In zona pietei de capital, ultimele saptamani au fost, de asemenea, ocupate de scandaluri in serie care vizeaza diferite grupuri de interese care se lupta pentru conducerea a doua societati de investitii financiare (SIF-uri), cu adunari generale tinute in fata sediului, cu numeroase contestari in justitie, suspendari de la tranzactionare si chiar plangeri penale, numele institutiei si unul dintre conducatorii ASF aflandu-se in prim-planul acestor scandaluri. Asta in timp ce milioane de actionari persoane fizice ai celor doua SIF-uri privesc cu stupoare la ceea ce se intampla, fara a primi niciun fel de explicatii din partea celor care ar trebui sa le protejeze interesele.

In zona pensiilor administrate privat, ASF fost absenta din dezbaterea publica in momentul in care a fost pusa in discutie insasi existenta Pilonului II de pensii, administrate privat, desi are ca obiectiv stabilit prin lege asigurarea unei functionari eficiente a sistemului de pensii private si protejarea intereselor participantilor si ale beneficiarilor.

Organizatiile semnatare ale prezentei scrisori deschise considera ca se impune o resetare completa a activitatii ASF, in primul rand la nivelul conducerii acesteia, pentru ca activitatea pe toate cele trei piete reglementate si supravegheate de catre ASF (piata asigurarilor, piata de capital si piata pensiilor private) sa se imbunatateasca substantial, iar increderea consumatorilor in diversele lor ipostaze (asigurati, investitori de retail, participanti si beneficiari de pensii private) sa revina la un nivel care sa sustina cresterea activitatii pe cele trei piete.

Dintre numele vehiculate in mass-media ca posibili presedinti ai ASF, organizatiile semnatare ale prezentei scrisori considera ca doar unul dintre ele - presedintele Comisiei Economice a Senatului, senatorul Daniel Catalin Zamfir - are un profil care, pe de o parte, este asemanator cu cel al fostului presedinte ASF, Leonardo Badea, prin prisma experientei parlamentare in ambele Camere ale Parlamentului, unde a detinut pozitii de conducere in comisiile de specialitate, iar pe de alta parte a dovedit capacitatea de a dialoga si de a tine cont de interesele si argumentele tuturor partilor interesate (mediu de business, sindicate, asociatii de consumatori, profesionisti independenti, etc), ceea ce creeaza toate premisele unui mandat de succes la conducerea ASF.

Cu deosebita consideratie,

APCONS - Asociatia Pentru Apararea Drepturilor si Intereselor Consumatorilor

AURSF - Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare

ACLIDER - Asociatia Constatatorilor si Lichidatorilor de Daune din Evenimente Rutiere

APRD - Asociatia Profesionistilor in Regularizarea Daunelor

COTAR - Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania

EAI - Asociatia Expert Auto Independent

FSAB - Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci

PRBAR - Patronatul Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare”, se arată în scrisoare.