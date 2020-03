'Stam ca pe ace, imediat cum un sportiv din lot prezinta simptome ii testam pe toti', avertizeaza INGRIJORAT seful FRB

Preşedintele Federaţiei Române de Box (FRB), Vasile Cîtea, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, că "stă ca pe ace" după ce şase membri ai delegaţiilor Turciei şi Croaţiei prezenţi la turneul preolimpic de la Londra au fost infectaţi cu coronavirus, precizând că pugiliştii români, aflaţi acum în izolare după ce s-au întors din Anglia, vor fi testaţi imediat dacă vreunul prezintă simptome specifice, potrivit Agerpres.

"Am văzut că au mai apărut trei cazuri după turneul preolimpic, sunt şase acum, trei turci şi trei croaţi. Stau ca pe ace... cum Dumnezeu să nu stai ca pe ace când se poate întâmpla orice? Şi nu numai că se poate să fi luat de la turneu, dar se putea oricând. Nu vedeţi că primeşti o carte, o scrisoare, un CD, de pe orice poţi să iei virusul la nenorocirea care e acum. Deocamdată sportivii nu au fost testaţi. Nu a fost cazul dacă nu au acuzat simptome. Dar categoric am vorbit de testare. Imediat cum prezintă vreun simptom unul dintre ei îi testăm pe toţi, nu stăm la discuţii. Dar sperăm să nu fie nevoie. Dacă ar fi fost să fie infectaţi sportivii la turneu, ar fi avut simptome acolo, la Londra, sau la o săptămână. Nu după 10 zile şi mai mult. Simptomele apăreau mai devreme dacă era ceva", a spus preşedintele."Niciun sportiv de-al nostru nu a boxat cu vreun turc sau croat. Dar toate delegaţiile au stat la acelaşi hotel la Londra. Ca să nu mai spun că la arenă s-au folosit aceleaşi vestiare, deşi existau proceduri de dezinfectare, pe culoare şi aşa mai departe. De exemplu înainte şi după fiecare meci li se dezinfectau şi mănuşile. Dar e logic că boxerii se atingeau între ei, nu ai cum să fii în ring şi să nu te atingi. E contact fizic piele pe piele. Îngrijorat e puţin spus că sunt... eram îngrijorat de când erau sportivii la Londra. Şi nu atât de interiorul sălii, în spaţiul de concurs, cât şi în comunitate acolo, în Londra, pe aeroport sau la hotel, mă gândesc că se poate lua de oriunde", a adăugat Cîtea.

Preşedintele a precizat că ţine legătura cu toţi sportivii şi antrenorii care au făcut parte din delegaţia României la Londra.



"Zilnic vorbim cu sportivii. Avem un grup pe WhatsApp şi ţinem legătura cu ei nonstop. Am vorbit cu ei şi în dimineaţa asta, toţi sunt OK. Sunt sub supravegherea doctorului Celea, generalul Cristian Celea. El le-a spus că atunci când simt ceva, orice, şi dacă au băut şi îi doare capul, să îi spună imediat. Asta ca el să ştie cum să evalueze lucrurile. Dar deocamdată, repet, nu avem niciun fel de suspiciuni că ar fi infectat vreunul. Nu există niciun simptom la niciunul. Fiecare e în izolare la domiciliu, stau în casă cele 14 zile, conform legii. Ei sunt sunaţi zilnic nu numai de noi, dar şi de cei de la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, şi de la Direcţiile Judeţene de Sănătate Publică. Noi am luat legătura cu direcţiile judeţene şi ei le acordă o atenţie sporită. Chiar dacă lucrurile sunt în general mai uşoare pentru tineri, mai ales că sunt sportivi, sperăm să nu fie nimic. Mai bine să nu fie niciun fel de suspiciune... că dacă are unul s-a transmis şi la altul şi tot aşa. Mai bine să nu avem niciunul cu virusul ăsta. Mă bucur că până acum nu e niciun sportiv român infectat, sperăm să rămânem aşa şi să se putem relua activitatea când o fi în condiţii normale", a afirmat oficialul FRB.



"În acelaşi timp, nu ai de unde să ai garanţia că turcii şi croaţii au luat din Anglia, de când au fost la turneu. Din ce spun specialiştii, simptomele apar în general între 3 şi 5 zile de la infectarea cu coronavirus. Deci ai febră după 3 zile... lucru care la sportivii turci şi croaţi nu s-a întâmplat. Ei au acuzat simptomele după zece zile. Dar nu ştiu, eu nu sunt medic specialist să dau verdicte că aşa stau lucrurile. Deocamdată sunt supoziţii care sunt în cercetare şi analiză. O să vedem ce punct de vedere oficial o să aibă şi cei de la Comitetul Internaţional Olimpic, ce vor spun organizatorii de la Londra... că fiecare trebuie să îşi expună punctul de vedere oficial pe tema asta", a mai spus Vasile Cîtea.



Trei boxeri (doi turci şi unul croat) şi trei antrenori (doi croaţi şi unul turc) au fost depistaţi pozitiv la noul coronavirus după ce au participat la turneul de calificare la Jocurile Olimpice Tokyo 2020 programat să se desfăşoare la Londra între 14 şi 24 martie. În 16 martie, grupul de lucru pentru box din cadrul Comitetului Internaţional Olimpic a decis să întrerupă turneul preolimpic din cauza pandemiei de coronavirus.



România a participat la turneul preolimpic cu 7 sportivi şi 2 sportive: Cosmin Gîrleanu (cat. 52 kg), Robert Jitaru (cat. 57 kg), Eric Tudor (cat. 69 kg), Sorin-Mihai Caliniuc (cat. 75 kg), Paul-Andrei Arădoaie (cat. 81 kg), Daniel Burciu (cat. +91 kg), Cristian-Răzvan Filip (cat. 91 kg), Maria Claudia Nechita (cat. 57 kg) şi Cristina Cosma (cat. 60 kg).



Toţi boxerii şi antrenorii lor s-au întors în ţară în 20 martie, cu excepţia lui Eric Tudor (cat. 69 kg), care a plecat direct în Statele Unite unde locuieşte. Ei au intrat imediat în izolare la domiciliu pentru 14 zile.



Până la întreruperea turneului, România reuşise calificarea unui sportiv, Cosmin Gîrleanu, care l-a învins la puncte pe azerul Rufat Huseinov, în optimile de finală, atingerea sferturilor de finală asigurându-i prezenţa la JO 2020.



Turneul preolimpic, care a fost găzduit de Copper Box Arena, reunea circa 350 de pugilişti şi pugiliste din peste 40 de ţări. Grupul de lucru al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) gestionează turneele preolimpice şi viitorul turneu olimpic, după suspendarea Federaţiei Internaţionale de Box (AIBA).