Stand up comedy pe un grup de WhatsApp - Un banal exercițiu de matematica le-a dat de furca parinților

A fost haos pe un grup de WhatsApp, după un banal exercițiu de matematică. Părinții unor copii de clasa a patra s-au certat din cauza rezultatului, iar un tată chiar a fost exclus pentru că nu era de acord cu soluțiile celorlalți și a luat partea învățătoarei.

Discuția a fost făcută publică de o jurnalistă din Craiova. "GRUP PĂRINŢI Whatsapp - ÎNTÂMPLARE REALĂ Via @Andrei Pogăciaş", a scris Ramona Săseanu pe pagina de Facebook, înainte de a publica conversația dintre părinți.

Potrivit Adevărul, totul a pornit de la un simplu exercițiu de matematică: "Cum se calculează 2+2×2-2×2=?".

Unii părinți nu s-au putut înțelege asupra rezultatului și chiar au pus la îndoială judecata învățătoarei, care îi depunctase pe elevii ce greșiseră ordinea operațiilor. Mai mult, unii părinți s-au apucat de rezolvat problema cu "nevasta" și calculatorul în față, iar un tată a fost dat afară din grup deoarece a încercat să le explice tuturor că învățătoarea avea dreptate.

Mama 4: Exerciţiul de de la lucrare cum vi se pare? 2+2×2-2×2=?

Mama 5: E banal.

Mama 4: Mie mi se pare ambiguu pentru un copil.

Mama 1: 12 e raspunsul.

Mama 4: Ce v-am spus? Greşit. Aşa mi-a dat şi mie.

Mama 1: Cum să fie greşit doamnă? Am calculator la telefon 2+2=4 apoi înmulţeşti cu 2=8 minus 2=6 ori 2 egal 12.

Tata 2 (soţul Mamei 1): Chiar acuma e la calculator şi face.

Mama 4: Răspunsul la şcoală corectat cu roşu e 2.

Mama 1: Poate a mâncat doamna un 1.

Tata 5: Raspunsul e 2. Este vorba de ordinea operaţiilor.

Tata 2: Alo domnu’ medic ce operaţi? Nu auziţi că nevastă mea e cu calculatorul de pe telefon în faţă!

Tata 5: Am facut muulta matematică, sunt inginer.

Mama 1: Ce inginer vă cred că sînteţi inginer dar aşa inginer? face-ţi cu calculatorul.

Mama 4: Eu v-am zis că ambigiu. So dacă e ambiguu e normal sa se depunctezeee?

Mama 1: Nu e normal. cât ia depuntat?

Mama 4: 0,5 puncte.

Mama 1: Nu e normal ar trebui să vorbim cu ea.

Tata 5: Doamnelor, nu mai daţi egal după fiecare operaţie! Scrieţi ca acolo.

Tata 2: Iar operaţii nene? Nu auzi ca nevastămea e cu calculatoru de la telefon în mana dreapta?

Tata 5: Sa schimbe mâna…

Eu: Foarte bun acest grup. La obiect.

Mama 1: Mie nu mi sar părea normal să scadă la gemeni mei 0,5 punte pentru ceva ce calculatoru zice ca nu e aţa. O sa iau si eu lucrarea la ai mei să văd.



Peste o ora:

Mama 1: Amandoi a avut rezultat 2 şi a zis că e corect. E bine şi ca ei că mia explicat cum se face.

Mama 4: E 2???

Mama 1: E si 2 dar e si 4 cum zice calculatorul. Eu maş duce la şcoala în locul dvs. săi spun doamnei. Cred că e bun răspuns şi 12 nu e normal sa depunteze.

Mama 4: Eu v-am zis că e ambiguu.

Tata 5: Doamneeeee Feresteeee, mai fetelor, de cate ori sa va spun ca…

Tata 5 typing.

Mama 1 removed Tata 5.

Mama 1: Am zis că nu mai scot părinţi dar ăsta era prea prost.

Mama 4: Inginer…”.