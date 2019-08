Standard&Poor's avertizeaza: Cresterea economica a Romaniei se va reduce, deficitul e acoperit din ce in ce mai mult prin datorii

Ritmul de crestere al economiei romanesti va ramane sub 4% in acest an, dupa care se va reduce in 2020-2021 din cauza incetinirii cererii externe, a reducerii ritmului de crestere a salariilor si a unui mediu fiscal mai neutru, apreciaza agentia de evaluare financiara Standard Poor's, care a reconfirmat vineri ratingul de tara al Romaniei la BBB- cu perspectiva stabila. ...