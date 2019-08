Stanjenitor! Reprezentantii ONG-urilor fantoma care "sustin" Autostrada Iasi - Targu Mures isi fac campanie in timpul festivalului Afterhills

MVA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Situatie stanjenitoare pentru tinerii veniti in cautare de distractie la festivalul Afterhills. Sefii unor ONG-uri, care in aparenta sustin proiectul Autostrazii Iasi-Targu Mures, au ales sa isi castige capital electoral din randul celor prezenti la eveniment. Mai exact acestia si-au deschis un stand unde ii invita pe participanti sa se pozeze alaturi de ei, sub falsul pretext ca acest lucru da o "greutate"" demersului sustinut de membrii MVA (Moldova Vrea Autostrada). In realitate tot ceea ce isi doresc reprezentantii acestui ONG este de a-si castiga un capital electoral pentru alegerile viitoare. Oamenii care fac parte din aceste organizatii vor sa intre in forta in alegerile ...