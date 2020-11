STARE de ALERTA la Viena! Atac armat la o sinagoga: desfașurare pe scara larga a poliției - VIDEO

Luni seara au fost înregistrate împușcături la sinagoga Schwedenplatz din Viena. Se spune că a existat o operațiune largă a poliției. Momentan nu este totul clar cum a avut loc atacul.

Poliția din Viena anunță că au avut loc focuri de armă și că sunt persoane rănite. Oamenii legii fac un apel la oameni să stea departe de toate locurile publice sau de mijloacele de transport în comun. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să nu facă filmări sau poze.

Știre în curs de actualizare

