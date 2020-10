Stare de asediu in capitala Europei. Belgia a pierdut controlul asupra pandemiei

Belgia introduce de luni, ora 23.59, starea de asediu, care cuprinde inclusiv o interdicție de deplasare pe timpul nopții. Belgia pierde controlul asupra celui de-al doilea val de pandemie de coronavirus și este foarte aproape de a fi copleșită de un „tsunami” de infecții, a declarat ministrul sănătății, citat de The Guardian. Frank Vandenbroucke spune […] The post Stare de asediu în capitala Europei. Belgia a pierdut controlul asupra pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.