Stare de urgența in insula Halkidiki, Grecia. O romanca și fiul ei de 8 ani au murit. UPDATE Avertizare MAE

UPDATE. Ministerul Afacerilor Externe informează românii care se află sau doresc să călătorească în Grecia că Serviciul de Meteorologie a emis cod roşu de vreme nefavorabilă pentru zona Salonic, până pe data de 12 iulie 2019. "Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află sau doresc să călătorească în Grecia că Serviciul de Meteorologie