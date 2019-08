Stare de urgenta decretata de Bulgaria la frontiera cu Romania

Bulgaria google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile bulgare au decretat o stare de urgenta in regiunea Silistra, din nord-estul Bulgariei, in urma descoperirii unui focar de pesta porcina africana la o ferma din satul Popina. Directoratul regional pentru Siguranta Alimentara va organiza o inspectie la abatoare din localitatile Dulovo, Tutrakan si Sitovo. De asemenea, la punctele de trecere a frontierei cu Romania, vehiculele vor fi dezinfectate si cercetate pentru a nu transporta ilegal carne. Aproximativ 17.000 porci de la o ferma industriala din Popina vor fi eutanasiati. Masura este in vigoare in perioada 31 iulie-5 august. In ultimele doua saptamani ai fost eutanasiati peste 100.000 de porci la mai mult ferme din Bulgaria afectate de pest ...