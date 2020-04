Starea actuala a drumurilor, in judetul Constanta

Potrivit Direcției Județene de Drumuri și Poduri, astăzi, 19 aprilie 2020, la ora 17:00, starea drumurilor din județul Constanța era următoarea:1. A2, Km: 91+750-100+200DRAJNA NOUA (CL)-DRAJNA NOUA (CL)Tip lucrare: Reparatii sistem rutier km 96 -- 91Perioada: 01.04.2020-30.10.2020Termen de finalizare: 30.10.2020Variante ocolitoare:Traficul se deviaza de pe Calea 2 (Constanta - Bucuresti) pe Calea 1 (Bucuresti-Constanta), iar circulatia se va desfasura in ambele sensuri pe cate o banda de mers, cu limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 60 km/h.2.Pe Autostrada A2, intreKm: 144+200 - 147+000FETESTI (IL), din cauza unordegradari ale suprastructurii pe zona caii de rularein perioada: 20.03.2020-27.04.2020,se inchide circulatia rutiera pe calea 2, intre km 144+200 - 147+000.Se va devia circulatia de pe calea 2, pe calea 1, unde se va circula dirijat in ambele sensuri.3. Se executa lucrari de reparatii in perioada: 16.03.2020 - 30.06.2020,pe drumul national:DN 2C, Km: 61+700-70+578, loc. GRIVITA (IL)-AMARA (IL)Circulatia rutiera se va desfasura alternativ pe 1/2 cale, in ambele directii, dirijata cu semafoare.4. DN 2A, km 152+500 -162+500STUPINA (CT)-GALBIORI (CT)Tip lucrare: Covor asfaltic bituminosPerioada: 06.04.2020-30.04.2020Termen de finalizare: 30.04.2020Variante ocolitoare:Circulatia rutiera se va desfasura alternativ pe 1/2 cale dirijata in ambele directii.5. DN 39, km: 45+223-45+464CONSTANTA (CT)-VAMA VECHE (CT)Tip lucrare: Lucrari reparatii podPerioada: 30.03.2020-31.12.2020Termen de finalizare: 31.12.2020Variante ocolitoare:Se inchide circulatia pe ambele benzi ale sensului Constanta-Vama Veche. Circulatia se va desfasura in ambele sensuri, pe cate o banda de circulatie.6. DN 39 Km: 8+252-9+332LAZU (CT)-AGIGEA (CT)Tip lucrare: Covor asfaltic bituminosPerioada: 11.04.2020-30.04.2020Termen de finalizare: 30.04.2020Variante ocolitoare:Circulatia rutiera se va desfasura pe cate o banda de mers pe sens.7. DN 39 Km: 44+000-54+000MANGALIA (CT)-VAMA VECHE (CT)Tip lucrare: Covor asfaltic bituminosPerioada: 10.04.2020-30.04.2020Termen de finalizare: 30.04.2020Variante ocolitoare:Circulatia rutiera se va desfasura alternativ pe 1/2 cale dirijata in ambele directii.STAREA CAROSABILULUI:Judetul Constanta: drumuri nationale: uscat; A2, A4: uscat;Judetul Calarasi: drumuri nationale: uscat; A2: uscat;Judetul Ialomita: Slobozia: uscat; Fetesti: uscat;Judetul Braila: uscat;Judetul Tulcea: uscat.MASURI DRDP Constanta:Nu e cazul.Starea vremiiCER: Slobozia , Valea Dacilor , Calarasi : partial aoperitTulcea : seninConstanta , Fetesti , Braila : acoperit.PRECIPITATII: Nu sunt.VANT: Braila : 1 -3 km/hSlobozia ,Fetesti : 5 - 10 km/hValea Dacilor : 15 - 20 km/hCalarasi , Tulcea : nu bateConstanta : 20 - 25 km/h.VIZIBILITATE: buna.TemperaturiDOR MARUNT (CL) 24°C (A2)DRAGOS VODA (CL) 25°C (A2)DRAJNA NOUA (CL) 25°C (A2)STEFAN CEL MARE (CL) 25°C (A2)FETESTI (IL) 24°C (A2)DUNAREA (CT) 24°C (A2)CERNAVODA (CT) 23°C (A2)VALEA DACILOR (CT) 19°C (A2)CONSTANTA (CT) 15°CTARIVERDE (CT) 18°CPESTERA (CT) 22°CMIRCEA VODA (CT) 21°CTULCEA (TL) 22°CCALARASI (CL) 25°CSLOBOZIA (IL) 24°CBRAILA (BR) 18°C