Starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu s-a agravat! Informatii de ultima ora de la spital

Starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu s-a agravat! Reprezentantii spitalului Elias au transmis un comunicat cu privire la ce s-a intamplat cu el.

Daca luni vestile erau bune de la spital, Mario iesise din coma, astazi lucrurile s-au schimbat. Starea lui Mario Iorgulescu este grava.

"Referitor la starea pacientului Mario Iorgulescu, internat la spitalul Elias, va precizam ca aceasta a suferit o agravare in ultimele 12 ore, necesitand intensificarea masurilor de suport al functiilor vitale. Reamintim ca acesta a fost prezentat la UPU al SUU Elias de un echipaj SMURD, in data de 8 septembrie a.c., in jurul orelor 4:00, ca victima a unui grav accidentul rutier.

Bilantul lezional de la prezentare a stabilit necesitatea interventiei chirurgicale imediat pentru urmatoarele diagnostice:

1. Hemoperitoneu masiv prin ruptura de mezosigmoid si mezenter distal cu ischimie secundara de sigmoid si ileon distal.

2. Contuzie pulmonara bilaterala severa.

3. Fracturi costale bilaterale.

Intraoperator s-au practicat manevre de hemostaza chirurgicala si rezectiile intestinale dictate de leziunile descrise anterior.

Leziunile post traumatice extra abdominale, care nu beneficiaza de tratament chirurgical au ramas sa fie urmarite si tratate conservator. Intregul complex lezionar continua sa prezinte un potential evolutiv foarte grav, inclusiv cu risc vital", au transmis reprezentantii spitalului.

Va reamintim ca in urma accidentului din noaptea de sambata spre duminica un tanar de 24 de ani a murit. Acesta avea doi copii, unul de sapte ani si unul de patru luni. Mario Iorgulescu, cel care a produs accidentul, a ajuns in stare grava la spital.

Gino Iorgulescu va avea grija de copiii ramasi fara tata

Intr-un comunicat, Gino Iorgulescu specifica faptul ca familia lui va avea grija de copiii lui Dany Vicol, tanarul de 24 de ani ucis in urma accidentului provocat de fiul lui, Mario.

„In aceste ore grele pentru noi toti cei atat de afectati de tragedia din noaptea de 8 septembrie, va putem spune ca am luat legatura cu familia tanarului decedat. Durerea noastra este mare, rugamintile noastre catre Dumnezeu nu se opresc nicio clipa. Le-am fagaduit rudelor celui care a murit ca vom face tot posibilul ca sa ajutam din toate punctele de vedere familia greu incercata, am promis in fata lui Dumnezeu ca vom avea grija de copiii ramasi fara tata. Stim ca parintele este de neinlocuit, dar vom face tot ce e omeneste posibil pentru cresterea si educatia lor, pentru ca drumul copiilor in viata sa fie cat mai bun. Cu sufletul sfasiat si credinta in Dumnezeu, Gabriela si Gino Iorgulescu”, se arata in comunicat.

