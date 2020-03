Starea drumurilor pe raza DRDP Constata. Unde ninge, unde este lapovita, unde ploua

Potrivit unul Raport al DRDP Constanţa transmis redacţiei noastre de Mihaela Tudor, purtătorul de cuvânt al instituţiei, pe raza de activitate situaţia este următoarea:



1. Pe Autostrada A2, intre Km: 144+200 - 147+000 FETESTI (IL), din cauza unor

degradari ale suprastructurii pe zona caii de rulare in perioada: 20.03.2020-27.03.2020, se inchide circulatia rutiera pe calea 2, intre km 144+200 - 147+000.

Se va devia circulatia de pe calea 2, pe calea 1, unde se va circula dirijat in ambele sensuri.

2. Se executa lucrari de reparatii in perioada: 16.03.2020 - 30.06.2020,

pe drumul national:

DN 2C, Km: 61+700-70+578, loc. GRIVITA (IL)-AMARA (IL)

Circulatia rutiera se va desfasura alternativ pe 1/2 cale, in ambele directii, dirijata cu semafoare.

STAREA CAROSABILULUI:

Judetul Constanta: drumuri nationale: umed; A2, A4: umed;

Judetul Calarasi: drumuri nationale: umed; A2: umed;

Judetul Ialomita: Slobozia: uscat; Fetesti: umed;

Judetul Braila: partial umed/uscat;

Judetul Tulcea: umed.



MASURI DRDP Constanta:

S-a patrulat si actionat, unde a fost cazul, cu 42 autoutilaje si s-au raspandit 59 tone sare, astfel:

- SDN Constanta: s-a patrulat cu 8 autoutilaje pe DN 2A, DN 3, DN 22, DN 22C, DN 3C, DN 38;

- Sectia Autostrazi: s-a patrulat cu 3 autoutilaje pe A2 si A4;

- SDN Tulcea:s-a patrulat cu 2 autoutilaje pe DN 22A, DN 22E;

- SDN Braila: s-a patrulat cu 11 autoutilaje pe DN 2B, DN 21, DN 22B, DN 22, DN 23 si s-au raspandit 14 tone sare;

- SDN Slobozia: s-a patrulat cu 6 autoutilaje pe DN 2A, DN 2C, DN 21, DN 21A;

- SDN Fetesti:s-a patrulat cu 2 autoutilaje pe DN 3A, DN 3B;

- SDN Calarasi: s-a patrulat cu 10 autoutilaje pe DN 3, DN 3A, DN 3B, DN 21, DN 31, A A2 si s-au raspandit 45 tone sare.

Starea vremii

CER: acoperit.

PRECIPITATII: Judetul Constanta: lapovita pe DN 2A, DN 3, DN 22, in rest ploua;

Judetul Ialomita: Slobozia: ninge marunt; Fetesti: ploua; Braila nu sunt;

Judetul Calarasi: ninge slab; Judetul Tulcea: burnita;

VANT: Judetul Constanta: Valea Dacilor 20-25 km/h, in rest 15-25 km/h;

Judetul Braila : 10-15 km/h;

Judetul Tulcea : 10-40 km/h ; Judetul Calarasi : 15-20 km/h;

Judetul Ialomita: Slobozia: 60-70 km/h in rafale; Fetesti : 5-10 km/h ;

VIZIBILITATE: buna.



Temperaturi



DOR MARUNT (CL) 1°C (A2)

DRAGOS VODA (CL) 1°C (A2)

DRAJNA NOUA (CL) 1°C (A2)

STEFAN CEL MARE (CL) 2°C (A2)

FETESTI (IL) 2°C (A2)

DUNAREA (CT) 3°C (A2)

CERNAVODA (CT) 3°C (A2)

VALEA DACILOR (CT) 3°C (A2)



CONSTANTA (CT) 5°C

TARIVERDE (CT) 4°C

PESTERA (CT) 3°C

MIRCEA VODA (CT) 3°C

TULCEA (TL) 3°C

CALARASI (CL) 2°C

SLOBOZIA (IL) 2°C

BRAILA (BR) 3°C.