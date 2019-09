Starea lui Mario Iorgulescu s-a agravat. Medicii se asteapta la ce este mai rau

Accident Mario Iorgulescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mario Iorgulescu, fiul presedintelui LPF, cel care in urma cu o saptamana a provocat un tragic accident rutier, se afla in continuare in stare grava. In urma tragicului eveniment, un tanar in varsta de 24 de ani, parinte a doi copii, si-a pierdut viata. Conform informatiilor oferite de autoritati, Mario Iorgulescu se afla sub influenta alcoolului. Ba mai mult, tanarul consumase si cocaina. Mario Iorgulescu este internat in stare foarte grava la spitalul Elias din Bucuresti. Cu toate ca medicii au facut eforturi uriase pentru a ii salva viata tanarului, organismul acestuia este pe punctul de a ceda. Rinichii lui nu mai functioneaza. A fost nevoie ca medicii sa il conecteze la aparate pen ...