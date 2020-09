Starea Uniunii de astazi si Europa secolului viitor

Am asistat azi in plenul Parlamentului European la discursul despre Starea Uniunii 2020 sustinut de Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Un discurs mult asteptat anul acesta in contextul crizei provocate de pandemia de coronavirus, care ne-a confruntat pe toti, asa cum a spus Presedinta Comisiei Europene, cu fragilitatea ce ne inconjoara de pretutindeni.