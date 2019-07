Starea vremii! Meteorologii au emis prognoza meteo pentru doua saptamani

prognoza meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Regimul termic va reveni la normal pentru aceasta perioada din calendar in majoritatea regiunilor, valorile termice maxime urmand sa oscileze, la un moment dat, intre 29 si 32 de grade, in timp ce fenomenele de instabilitate atmosferica isi vor face aparitia aproape zilnic, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila pentru perioada 8 - 21 iulie, publicata luni, conform Agerpres. In Banat, in primele trei zile ale intervalului de prognoza, vremea va deveni racoroasa, iar media regionala a temperaturilor maxime va scadea pana la 22 de grade, pe 10 iulie. In intervalul 11 - 16 iulie, cu o medie a maximelor termice intre 24 si 26 de grade, vremea se va apropia de cea norma ...