Start Caolin - Incepe Festivalul International de Ceramica Contemporana

CAOLIN 2019 (16-19 mai, Cluj-Napoca, România), ajuns la a VI-a ediție, se va desfășura anul acesta în cinci locații, acestea fiind Centrul de Cultură Urbană –Turnul Croitorilor, Centrul de Cultură Urbană - Casino, Cinema Victoria, Muzeul de Istorie a Transilvaniei și cafeneaua culturală Espresso Studio – spațiu atașat în permanență Festivalului Caolin.

Festivalul Caolin #6 va cuprinde următoarele evenimente:

- Târgul Internațional de Ceramică Contemporană, la Turnul Croitorilor

- Expoziția Internațională de Ceramică Conceptuală, la Casino

- Filmul documentar Ceramics: A Fragile History – The Art of the Potter, realizat de BBC, la Cinema Victoria

- Expoziția “I Want To Believe”, care va prezenta controversateleTăblițe de la Tărtăria, la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

- Ateliere de creație artistică (workshop-uri), la cafeneaua culturală Espresso Studio



Vernisajul Oficial Caolin 2019 va avea loc în data de 16 mai, începând cu ora 18:00, la Turnul Croitorilor – intrare liberă.



(1) Târgul Internațional de Ceramică Contemporană

16-19 mai // Turnul Croitorilor, Baba Novac 35



Turnul Croitorilor din Cluj găzduiește, între 16 și 19 mai 2019, Târgul de Ceramică Contemporană din cadrul celei de-a VI-a ediții a festivalului CAOLIN, cel mai complex și animat eveniment de profil din țară.

Deschiderea oficială a Târgului va avea loc în 16 mai, ora 18:00, la Turnul Croitorilor. În cadrul vernisajului vor fi anunțați și câștigătorii concursului Strălucirea Pământului (competiție de design de corpuri de iluminat ceramice). Accesul publicului este liber.

Târgul este pentru a doua oară organizat în incinta monumentului istoric transilvănean și prezintă creațiile a circa 15 artiști ceramiști contemporani atent selectați în urma unui proces de evaluare a aplicațiilor depuse online.

Artiștii participanți sunt urmatorii: Ariciu Ana-Maria și Mihai (Atelierul cu povesti), Badragan Andreea (Glorybox), Câmpan Nicolae Maximilian, Domahidi Krisztina (DK Ceramics), Grigoriu Iuliana (Tactilutil), Iftimie Alexandra (Sanda Ceramics), Ion Ioana Madalina (Zdranganele), Lazăr Valentina, Lazaroaia Loredan (Clay 3D), Muraru Diana (Lut), Stici Doina, Livia Coloji, Izabell Alfred Nemechek – Moynova (IziSculptures), Cristea Emilia&Chang Young Tae (Bufnița Ceramică) șiSumedre Ioan Jr. (sumiDesign)

Program vizitare târg:

joi 16 mai: 18:00 - 20:00 (vernisaj oficial, intrare liberă)

vineri 17 mai: 12:00 - 20:00

sâmbătă 18 mai: 13:00 - 01:00 (ultima intrare fiind la ora 00:00)

duminică 19 mai: 12:00 - 20:00



EVENIMENTE SPECIALE la locațiaTurnul Croitorilor:

Sâmbătă, 18 mai, ora 21:45, în cadrul Nopții Muzeelor, publicul este invitat la o proiecție tip video-mapping, în fațaTurnului Croitorilor. Accesul la târg va fi posibil până la ora 00:00, iar intrarea va fi liberă.



(2) Expoziția Internațională de Ceramică Conceptual-artistică

17-19 mai // Casino, Parcul Central Simion Bărnuțiu



Începând cu vineri, 17 mai 2019, ora 10:00, la Casino Centrul de Cultură Urbană Cluj va fi deschisă expoziția internațională de artă ceramic contemporană din cadrul CAOLIN. Publicul clujean va avea prilejul de a admira lucrările unor artiști de renume internațional între care se numără Rafa Perez (Spania), Neil Hoffmann (Australia), Irina Razumovskaya (Rusia), Debra Sloan (Canada), Chang Hyun Bang (Corea de Sud) sauYoichiro Kamei (Japonia).



Originari din Europa, Australia, Asia sau America, autorii operelor expuse au ca punct de plecare ideea de exercițiu și de experiment. Tratând diferite subiecte, ceramistul explorează cu ingeniozitate multiple tehnici de lucru și medii de expresie în crearea unor obiecte reprezentative. "Lutul – prin maleabilitatea sa și prin transformările la care se supune, prin fragilitate și rezistență, este în același timp un mijloc fundamental de expresie și un jurnal al experiențelor trăite și al culturii. Natura sa misterioasă și senzuală, precum și faptul că este împământat la propriu, sugerează o metaforă a vieții umane", explică ceramista AvitalSheffer.



Program vizitare expoziție:

vineri 17 mai: 10:00 - 20:00

sâmbătă 18 mai: 19:00 - 00:00

duminică 19 mai: 10:00 - 20:00



EVENIMENTE SPECIALE la locația Casino:

Reprezentații de olărit pe fundal de muzică tradițională

În 18 mai, în intervalul 19.00-00.00, platoul clădirii Casino va deveni scena unor reprezentații extraordinare de olărit, ale cunoscutului olar maramureșean Daniel Les. Acesta va fi acompaniat de muzica tradițională oferită de artistul Calin Han.



(3) Ceramics: A Fragile History – The Art of the Potter, realizat de BBC

18 mai, ora 18:00 (60 min., bilet 15 RON) // Cinema Victoria, Eroilor 51



Sâmbătă, 18 mai, de la ora 18:00, la Cinema Victoria Va avea loc proiecția documentarului Ceramica: O Istorie Fragilă, partea a III-a (Arta Ceramistului), un eveniment din cadrul festivalului CAOLIN.



Spre sfârșitul secolului XIX, un grup de artizani decid să rupă monopolul marilor fabrici de ceramică. Apare astfel atelierul de ceramic artistic sau de autor, o mișcare care celebrează măiestria tehnică și gustul decorativ personal în contrast cu producția industrială de masă. Prin intermediul unora ca William De Morgan, Bernard Leach și William Staite Murray, atelierele ceramice de autor au adus o contribuție semnificativă la evoluția artelor decorative și a artei modern în general, nu doar în Marea Britanie, ci în toată Europa.

Sunt prezentate câteva personaje care au relansat arta ceramicii în Marea Britanie după a doua jumătate a secolului XX: Lucie Rie, Alison Britton, Grayson Perry sau Edmund de Waal, ultimii doi fiind considerați la ora actual între cei mai importanți ceramiști în viață.



(4) I Want To Believe – expoziția care va prezenta controversateleTăblițe de la Tărtăria

18 mai - 31 august // M.N.I.T., Daicoviciu 2



Sâmbătă, 18 mai 2019, de la ora 19:00, la MuzeulNațional de Istorie a Transilvaniei va fi inaugurată expoziția „I Want To Believe” dedicată Tăblițelor de la Tărtăria.



Cele trei tăblițe protagnoniste, descoperite de echipa arheologului Nicolae Vlassa, în 1961, în localitatea Tărtăria, județul Alba, sunt considerate de mulți experți drept illustrative pentru sistemul de “scriere dunăreană”. Piesele – de diferite forme și dimensiuni - au suscitat numeroase dezbateri pe marginea datării și a semnificației lor: pentru unii ele constituie mostre ale celei mai vechi scrieri din lume atestate la ora actuală (premergătoare celei sumeriene), pentru alții sunt simple obiecte de cult neolitice marcate cu semen și simboluri tipice.



În 18 mai, cu ocaziaNopții Muzeelor, la M.N.I.T. publicul va avea acces la expoziție până la ora 23:45, iar intrarea va fi liberă.



(5) Ateliere de creație artistică (workshop-uri)

CAOLIN te învață să modelezi, să pictezi sau să restaurezi (tu alegi).

18-19 mai // Espresso Studio, Baba Novac 27



* limită de vârstă 7+

* recomandăm participarea părinților alături de copii

* cost participare / persoană – 45 RON (plata se face la fața locului)

* înscrierile se pot face în limita locurilor disponibile - 12 locuri / atelier

* înscrierile se fac în prealabil la numărul: 0774 624 379



Atelierele creative sau workshopurile artistice au căpătat o mare trecere în ultima vreme și la noi. Ne place să credem că o contribuție importantă la acest fenomen a adus-o și CAOLIN – Festivalul Internațional de Ceramică Contemporană care, de câțiva ani, le oferă iubitorilor de artă o secțiune interactivă. Atelierele CAOLIN sunt organizate la cafeneaua artistică Espresso Studio, local care și peste an găzduiește cursuri de inițiere artistică. Scopul acestor ateliere nu e doar recreativ, ci șiformativ. Modelajul sau picture pe obiect ceramic sunt activități care reduc semnificativ efectele stresului cotidian și ale abuzului de tehnologie, condiții care tind să ne înstrăineze de propria natură.Prin interacțiunea cu materia, participantul e introdus într-un proces de reconectare la mediu, e reeducat multi-senzorial, își regăsește echilibrul interior și capacitatea creativă.



Atelierele de creație artistice vor fi susținute la cafeneaua festivalului - Espresso Studio (Strada Baba Novac 27, Cluj-Napoca, România) - de către artiști vizuali profesioniști – șisunt programate astfel:



Sambătă (18 mai)



(1) 11:00-13:00 – Construcție de obiect ceramic

Participanții vor realize obiecte ceramice folosind o tehnică specială japoneză ~ Nerikomi)

Coordonator: Koncz-MünichAndras – artist vizual



(2) 14:00-16:00 – Construcție de tăblițe din lut

Participanții vor realiza replici după cunoscuteleTăblițe de la Tărtăria

Coordonatoare: Monica Bodea, specialist al Muzeului de Istorie a Transilvaniei



(3) 17:00-19:00 – Reconstrucție de obiect ceramic

Participanții vor învăța cum să reconstruiască un obiect ceramic spart folosind tehnicile experților

Coordonatoare: Rebeca Nagy, Crina Ioana Vrînceanu și Ruxandra Dumitru, masterande la Secția de Restaurare de la Universitatea de Artăși Design din Cluj-Napoca



Duminică (19 mai)



(1) 10:00-12:00 – Construcție de obiect ceramic

Se vor învăța diverse tehnici de construcție la mână liberă a obiectelor din ceramică

Coordonatoare: DenisaCurte – artist vizual



(2) 13:00-15:00 – Pictură pe obiect ceramic

Participanții vor picta obiecte ceramice cu motive specifice Ceramicii de Cucuteni

Coordonatoare: Cristina Gagiu – artist vizual



(3) 16:00-18:00 – Figurine zoomorfe / jucării antice

Participanții vor modela figurine din ceramică, așa cum se făceau jucăriile acum două mii de ani

Coordonatoare: Laura Petresc – Asociația Terra Dacica Aeterna



* înscrierile se pot face în limita locurilordisponibile la numărul: 0774 624 379



Festivalul Internațional de Ceramică Contemporană ~ CAOLIN este organizat de Asociația Caolin, o organizație non-profit fondată în 2014 cu scopul de a promova arta ceramicii și de a oferi publicului larg oportunitatea de a interacționa cu acest mediu. „Suntem de părere că practicile artistice abandonate în favoarea metodelor industrial sunt un important bagaj de cunoștințe care trebuie promovate. Prin formă, textură, senzație și atingere, creatorul unui obiect împarte o legătură fizică și emoțională cu cel care se folosește de obiect.Ceramica este mediul care poartă cel mai fidel cunoștințele creatorului, îi duce esența, pasiunea și devotamentul.”,afirmă Ioan Sumedre jr., artist vizual, membru fondator și președinte al Asociației Caolin.



FestivalulInternațional de Ceramică Contemporană ~ Caolin este organizat, începând din 2017, sub ÎnaltulPatronaj al Alteței Sale Regale Principesa Maria a României.

