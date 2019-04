Start in campania electorala. Bannerele stradale trebuie eliminate pana la miezul noptii

Banner google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toti competitorii electorali trebuie sa elimine bannerele si materialele publicitare pe care le-au utilizat pana acum in activitatea de promovare pana vineri, la ora 24,00, altfel vor fi sanctionati. Campania electorala pentru alegerile europarlamentare incepe sambata, la ora 7,00, si se incheie pe 25 mai, la ora 7,00. In campania electorala, competitorii electorali isi pot pune afisele numai in locurile speciale pentru afisaj. Pe un panou electoral, fiecare competitor electoral poate aplica un singur afis. Un afis electoral amplasat in locurile prevazute nu poate depasi dimensiunile de 500 mm o latura si 300 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm ...