Start la alianțe locale spectaculoase / L.Orban, catre PNL: Lasați-o mai moale cu racolarile!

Sunt șanse mari ca la alegerile locale să apară înțelegeri spectaculoase și au început deja tatonările în teritoriu pentru alianțe preelectorale dar și pentru variante de colaborare post-alegeri.

Momentan singura combinație interzisă este o alianță PNL cu PSD: liberalilor li s-a transmis de la centru că au dezlegare să negocieze orice înțelegeri cu condiția să nu fie cu PSD. Asta nu înseamnă că șefii județeni nu au deschis fereastra să intre PSD-iști în partid. Fenomenul l-a îngrijorat pe Ludovic Orban și șeful PNL le-a cerut liderilor locali „pe cât posibil să nu racolăm primari PSD pentru că știm care este atitudinea populației față de traseism”, au relatat surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO.

Și USR a primit oferte in teritoriu sa primeasca mici organizatii locale in intregime de la alte partide si se gandeste daca sa accepte sau sa refuze. In PMP, de asemenea, au inceput sa migreze in teritoriu, in special in Transilvania, membri din alte partide.

Tabloul in linii mari este urmatorul: PNL racolează de la PSD, PSD racolează de la Pro România, PMP racolează de la ALDE, ALDE racolează de la PSD.

Pentru ca nu este clar ce sistem de alegeri o sa fie la vara, toate partidele se pregatesc pentru alegeri in doua tururi.

Chiar daca vor fi alegeri intr-un singur tur, negocierile actuale sunt baza pentru aliante in consilii locale si consilii judetene dupa alegeri.

Ca tip de posibile intelegeri, se negociaza urmatoarele:

- PSD isi calculeaza aliante cu ALDE si Pro Romania

- USR e dispus sa faca intelegeri cu PNL pe sistemul: un partid are Presedinte de Consiliu Judetean, celalalt partid are primar municipiu resedinta de judet

- ALDE incearca negocieri cu PSD sau PNL in sistem de sustinere incrucisata primar - viceprimar

- Pro Romania e deschis la aliante punctuale cu PSD

- PNL exclude doar aliante cu PSD