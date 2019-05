Foto SUN 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A doua etapa de inmanare a acordurilor de finantare a programului Start-Up Nation 2018 s-a derulat astazi la Bucuresti. Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan - Radu Oprea a inmanat personal aplicantilor acordurile de finantare semnate. Din acest moment firmele isi pot incepe activitatea, conform planului de afaceri. Ministrul a tinut sa-i incurajeze personal pe antreprenorii aflati la inceput de drum: „Le multumesc tuturor celor 33 514 antreprenori care au indraznit sa creada in Start-Up Nation in 2018. Astazi selectam in continuare si analizam planurile de afaceri, astfel incat in foarte scurt timp sa poata fi in posesia finantarii si sa inceapa munca, pentr ...