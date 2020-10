Startup-ul Cassa, acceptat in acceleratorul KPMG Startup Grow Pad

KPMG România a selectat soluția tip SaaS Cassa pentru o nouă ediție a acceleratorului de startup-uri KPMG Startup Grow Pad.

În programul KPMG Startup Grow Pad, Cassa va avea acces la mentori cu experiență.

digitalizează procesele de lucru dintre mediul de afaceri și contabilitate, oferind fiecărui lider în afaceri toată contabilitatea online, într-o aplicație: de la rapoarte, acte și bilanțuri,până la feed/chat comun cu contabilul;

tehnologia avansată de recunoaștere a caracterelor (OCR) permite digitalizarea și exportul informațiilor direct în softul de contabilitate, nemaifiind necesara introducerea documentelor manual;

antreprenorii au acces în timp real la toate informațiile contabile despre companie și la functionalități necesare dezvoltării afacerii.

René Schöb, Partener Consultanță Fiscală, Head of Tax & Legal KPMG în România și coordonator al programului KPMG Startup Grow Pad, spune: “Procesele de automatizare și digitalizare a operațiunilor au devenit un factor diferențiator în contextul de afaceri curent. Inițiativele precum Cassa au potențialul de a transforma profund mediul de afaceri, mai ales segmentul IMM-urilor, iar KPMG vine în sprijinul antreprenorilor români și îi susține în parcursul lor către succes.”

Cornel Fugaru, Co-Founder and CEO Cassa, continuă: „Programul KPMG Startup Grow Pad ne aduce un know-how profund al mediului de afaceri global și local. În acest program, accesul la potențiali clienți, la surse de finanțare esențiale pentru un startup, posibilitatea testării produsului în condiții reale și dezvoltării lui alături de una dintre cele mai mari companii de consultanță este un beneficiu imens care ne conturează calea spre succes. Avem încredere în Cassa și în oportunitatea SaaS în procese de afaceri”.

