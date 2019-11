Starul irlandez Ronan Keating va fi tata pentru a cincea oara

Starul irlandez Ronan Keating, fost membru al trupei Boyzone, va deveni tată pentru a cincea oară, soția sa, Storm, fiind însărcinată cu al doilea copil al cuplului, potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax.

Keating, care mai are trei copii, Jack, în vârstă de 20 de ani, Missy, în vârstă de 18 ani, și Ali, în vârstă de 14 ani, din prima sa căsătorie, cu Yvonne Connolly, a făcut anunțul în timpul matinalului de la Magic Radio pe care îl realizează alături de Harriet Scott.

La rândul ei, soția artistului, modelul Storm Keating, a publicat pe contul său de pe rețeaua de socializate online Instagram o fotografie a sa, împreună cu Cooper, fiul ei și al lui Ronan, în vârstă de doi ani, sărutându-i abdomenul proeminent.

Storm, în vârstă de 38 de ani, a recunoscut că a avut o conversație "cu adevărat dificilă" cu starul în vârstă de 42 de ani, la începuturile relației lor, pentru că acesta nu era sigur că își mai dorește copii.

Cei doi s-au căsătorit în 2015.

Cântăreţ, compozitor, jurat şi antrenor vocal la emisiuni concursuri de talente, Ronan Keating are o carieră impresionantă. A fost lider al trupei Boyzone, cu care a lansat şapte albume de studio şi numeroase hituri şi a vândut 25 de milioane de discuri. În 2000, a început cariera solo, lansând zece albume, vândute în 20.000 de milioane de exemplare. Single-ul său "When You Say Nothing at All" de pe coloana sonoră a filmului "Notting Hill" a făcut înconjurul lumii şi a ajuns pe primul loc în topurile din mai multe ţări. În Australia este cunoscut şi ca jurat al emisiunilor "X Factor" şi "All Together Now" și antrenor vocal pentru talent show-ul "The Voice" (2016).