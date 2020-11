Statele Europei incep combaterea manipularii istoriei in școli. Romania nu a aderat la Observator

Consiliul Europei a lansat joi un Observator al cursurilor de istorie în Europa, care va avea sarcina de a strânge informaţii despre cum este predată această materie în instituţiile de învăţământ ale statelor membre pentru a combate ceea ce această organizaţie descrie a fi încercările de manipulare la care apelează mişcările populiste. ”În contextul creşterii […] The post Statele Europei încep combaterea manipulării istoriei în școli. România nu a aderat la Observator appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.