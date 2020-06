Statele Grupului de la Visegrad cer reviziurea planului european de relansare, estimand ca el favorizeaza tarile bogate ale UE

Statele membre ale grupului de la Visegrad (Republica Ceha, Polonia, Slovacia si Ungaria) considera ca elemente ale planului de relansare economica in urma pandemiei de coronavirus propus de Comisia Europeana trebuie revizuite in asa fel incat sa nu favorizeze statele mai bogate ale UE in detrimentul celor mai sarace din centrul si estul Europei, au transmis joi liderii celor patru state central-europene reuniti la un summit in orasul ceh Lednice.