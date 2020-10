Statele Unite au atins joi cifra de 7.598.280 de cazuri confirmate cu coronavirusul SARS-CoV-2: numarul deceselor a ajuns la 212.632

Statele Unite au atins joi cifra de 7.598.280 de cazuri confirmate cu coronavirusul SARS-CoV-2 şi de 212.632 de decese provocate de maladia COVID-19, conform unui bilanţ independent al Universităţii Johns Hopkins, citat de EFE, potrivit Agerpres.

Acest bilanţ anunţat joi seară la ora locală 20:00 (vineri, 00:00 GMT) raportează 53.668 de noi contagieri confirmate în ultimele 24 de ore şi 938 de noi decese.

Deşi New York nu mai este statul cu cel mai mare număr de contagieri raportate, rămâne în continuare unul dintre cele mai afectate din SUA ca număr al deceselor, cu 33.227 de morţi, depăşind bilanţurile anunţate de Peru şi Spania.

Doar în oraşul New York au murit 23.874 de persoane, iar statul New York este urmat ca număr al deceselor de New Jersey (16.161), Texas (16.743), California (16.393) şi Florida (15.068). Alte state americane care au înregistrat un mare număr de decese sunt Massachusetts (9.565), Illinois (8.832), Pennsylvania (8.268), Michigan (7.193) şi Georgia (7.294).

În ceea ce priveşte numărul de cazuri, California însumează 843.648 şi este urmată de Texas, cu 807.440 de cazuri, Florida, cu 726.013 de cazuri, şi New York, cu 470.104 de contagieri.

Bilanţul provizoriu al morţilor - 212.632 - a depăşit cu mult limita inferioară a intervalului prevăzut în estimările iniţiale ale specialiştilor de la Casa Albă, care au prognozat în cel mai rău dintre scenarii între 100.000 şi 240.000 de decese provocate de pandemia de coronavirus.

Potrivit Institutului pentru Măsurători şi Evaluare în domeniul Sănătăţii (IHME) din cadrul Universităţii Washington, la 3 noiembrie, când vor avea loc alegerile prezidenţiale în Statele Unite, cifra deceselor va ajunge la 235.000, iar în jurul datei de 31 decembrie numărul morţilor ar putea ajunge la 360.000.