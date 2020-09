Statele Unite au inceput testarea unui nou vaccin anti-COVID pe 60.000 de voluntari

Vaccinul împotriva COVID-19 dezvoltat de compania multinaţională Janssen a început să fie testat pe scară largă în SUA pe 60.000 de voluntari, scrie Agerpres.Este vorba de cea de-a patra testare din faza III (ultima înainte de aprobarea sa definitivă, dacă se dovedeşte eficient şi sigur) care este menită să dovedească dacă acest potenţial vaccin poate preveni simptomele bolii într-o doză unică, potrivit Institutului Naţional pentru Alergii şi Boli Infecţioase (US National Institute of Allergy and Infectious Diseases - NIAID) din SUA.Cercetările şi testele clinice ale acestui vaccin sunt conduse de Janssen, de la multinaţionala americană Johnson &Johnson, însă la acest proiect participă numeroase institute şi centre de cercetare americane.În SUA există deja patru candidate la un vaccin împotriva COVID-19 aflate în faza III a testelor clinice, ceea ce, potrivit directorului NIAID, Anthony Stephen Fauci, este "o reuşită fără precedent", având în vedere că au trecut doar opt luni de la identificarea virusului SARS-CoV-2 care provoacă boala COVID-19.