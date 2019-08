Statele Unite si Regatul Unit negociaza un acord comercial partial. De cand ar putea intra in vigoare

SUA Marea Britanie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); SUA propune Marii Britanii un acord comercial partial care ar putea intra in vigoare la 1 noiembrie, la o zi dupa iesirea prevazuta a regatului din Uniunea Europeana (UE), dezvaluie un oficial de rang inalt din cadrul administratiei lui Donald Trump, relateaza Reuters. Donald Trump anunta ca SUA iese din Organizatia Mondiala a Comertului, daca e nevoie Incheierea unui ”deal” intre regat si Statele Unite ar fi aproape, potrivit acestui oficial. Londra si Washingtonul discuta despre un acord comercial care ar putea sa intre in vigoare la 1 noiembrie, la o zi dupa Brexit. Consilierul presedintiei in domeniul securitatii nationale John Bolton, care a efectuat la inceputul saptamanii o vizi ...