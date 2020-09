Statele Unite: Veniturile generate de viniluri le-au depasit pe cele obtinute de CD-uri in primul semestru din 2020

Veniturile generate de CD-urile muzicale au scazut cu aproape 50% in primul semestru al anului 2020 in Statele Unite si sunt sensibil inferioare celor obtinute de viniluri, fapt care nu s-a mai petrecut din 1986, potrivit unor statistici publicate joi de asociatia profesionala RIAA (Recording Industry Association of America), informeaza AFP.