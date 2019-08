Statele Unite vor aplica agresiv sanctiunile ce vizeaza petrolierul iranian Adrian Darya (oficial american)

Statele Unite vor aplica agresiv sancţiunile impuse petrolierului iranian ce navighează pe Marea Mediterană şi pe care Washingtonul îl doreşte sechestrat, pentru a împiedica sectorul privat să acorde sprijin navei, a declarat joi un oficial al Casei Albe, informează Reuters. "Sectorul de transport maritim are în vedere faptul că vom aplica în mod agresiv sancţiunile SUA", a declarat oficialul american sub protecţia anonimatului, la câteva zile după ce Washingtonul a ameninţat statele din regiune să nu permită ancorarea acestei nave. Conform sistemului online de monitorizare a navigaţiei, petrolierul Adrian Darya, care înainte se numea Grace 1, se îndreaptă spre Grecia, deşi premierul grec a declarat că nava aflata acum sub pavilion iranian nu se îndreaptă spre porturile ţării sale. Sursa citată a avertizat că SUA vor acţiona împotriva oricui va ajuta, direct sau indirect, petrolierul Adrian Darya. "Toate părţile din sectorul maritim ar trebui să se comporte cu diligenţa adecvată pentru a se asigura că nu fac afaceri sau nu facilitează, direct sau indirect, afacerile unor părţi sancţionate sau care transportă marfă supusă unor sancţiuni", a avertizat oficialul american. Petrolierul a fost eliberat după cinci săptămâni de sechestrul impus de Gibraltar, fiind suspectat că ar fi transportat petrol iranian în Siria, încălcând astfel sancţiunile impuse de Uniunea Europeană. La scurt timp după ridicarea ordinului de reţinere, o curte federală din SUA a dispus confiscarea navei invocând o serie de motive, solicitare pe care însă autorităţile din Gibraltar au respins-o. Autorităţile de la Teheran au avertizat asupra consecinţelor grave pe care le-ar avea orice acţiuni ale SUA de a sechestra din nou vasul. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Daniela Juncusua, iran)