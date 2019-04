Stati cu ochii pe BZI LIVE! Dr. Ovidiu Alexinschi vorbeste despre un eveniment care reuneste la Iasi specialisti din toata Europa! Totodata, va fi abordata si problema noilor adictii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Saptamana aceasta debuteaza cu o noua editie de interes a emisiunii BZI LIVE! Luni, incepand cu ora 13.00, in studioul nostru va fi prezent dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru, coordonator programe NoAddict, care va oferi detalii despre un eveniment care va avea loc la Iasi in luna mai si care va reuni, in capitala Moldovei, specialisti din domeniul psihiatriei din toata Europa. Astfel, dr. Ovidiu Alexinschi va explica ce presupune abordarea transdisciplinara in psihiatire si va oferi detalii despre ce se va intampla la Iasi in cadrul manifestarii medicale acreditate european de catre EACCME cu 18 CME. Presedinta Colegiului Farmacistilor din Iasi va face un anunt important. Gabriela Tataringa va vorbi, in direct, ...