Stati jos si respirati! Este cel mai bine platit doctor din istoria Iasului! Sumele oficiale castigate sunt halucinante si pot umili orice medic care asteapta salariul!

Adrian Covic

• Acest medic din Iasi incaseaza sume colosale in fiecare an • Veniturile pe care le obtine starnesc invidia oricarui coleg • De-a lungul anilor, sumele care ii intra in conturi au crescut considerabil • Acum, in 2019, a ajuns sa defileze cu aproape 1.000.000 de lei pe an • De unde obtine prof. dr. Adrian Covic aceste sume colosale si de ce este cunoscut ca un personaj controversat • De-a lungul timpului a avut mai multe probleme, atunci cand a trebuit sa justifice veniturile Veniturile acestui medic iesean cresc considerabil de la an la an si au ajuns sa starneasca invidia tuturor colegilor din sistemul sanitar iesean. Conform declaratiei de avere publicata in anul 2019, pro ...