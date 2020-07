Statistica noilor strazi din municipiul Constanta, din 2016 si pana in prezent

Prin intermediul unui comunicat transmis de biroul de presă al Primăriei municipiului Constanța, se aduce la cunoștința populației că din anul 2016, Primăria Municipiului Constanța a executat lucrări de asfaltare pe un număr de aproximativ 60 de străzi de pământ din diverse zone ale municipiului. Alte aproximativ 20 de artere urmează să intre în execuție în acest an, iar în prezent municipalitatea pregătește documentațiile pentru încă 16 străzi noi. În cartierul Veterani, urmează a fi edificate 5 străzi, care in prezent sunt la nivel de pământ, urmând sa fie transformate în artere circulabile cu asfalt modern. În acest moment, lucrările sunt deja in desfășurare pe strada Prelungirea Meșterul Manole.Daniel Vlăescu - șef serviciu tehnic S.C Confort Urban: “Primăria Municipiului Constanța, prin SC Confort Urban, are un amplu și ambițios proiect de investiții pe tot ceea ce înseamnă străzi construite de la zero. Vorbim despre străzi care se aflau la nivel de pământ, ca strada Prelungirea Meșterul Manole pe care acum se lucrează intens.Până la această dată avem un număr de 80 de autorizații de construire emise pentru străzi sau tronsoane de străzi noi. Aproximativ 60 dintre aceste străzi au fost deja executate, iar celelalte vor intra în curând în reabilitare. Numai în cartierul Veterani sunt 5 străzi noi care vor fi construite de la zero.La această dată, proiectanții lucrează la studiile topo și geo pentru un total de 16 străzi care sunt la nivel de pământ. În cartierul Veterani, S.C Confort Urban SRL încearcă să acopere toate zonele în care sunt construite case. Vorbim despre un cartier încă tânăr, populat parțial, iar noi avem în vedere într-o primă etapă realizarea drumurilor de acces în zonele în care sunt construite case. Pe măsură ce se vor realiza rețelele tehnico edilitare si se vor popula și alte zone ale cartierului, vom interveni și pe celelalte artere”.Sursa foto: Biroul de presă al Primăriei municipiului Constanța