Statistici ingrijoratoare! Iasul ramane fara cele mai cunoscute produse de pe rafturile din magazine. Motivele falimentarii afacerilor sunt halucinante

• Crescatorii renunta la fermele cu animale • In unele sate sau comune din Iasi mai sunt doar doua, trei familii, care cresc vaci sau porci • Specialistii in domeniu atrag atentia ca exodul fortei de munca ar fi una din cauzele scaderii efectivelor de animale din judet • "Stiu ca in zona Iasi, Vaslui, Neamt exista un exod mare de forta de munca. Tinerii pleaca sa lucreze in strainatate", sustine Mary Pana, presedinte ACEBOP • Cele mai mari scaderi ale efectivelor de animale din judet se inregistreaza la porci In ultimii zece ani s-a redus semnificativ efectivul de animale din judet, respectiv cel de ovine, caprine, bovine sau suine. Potrivit datelor statistice oferite ...