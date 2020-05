Statistici tulburatoare in Anglia. Oamenii de culoare au de patru ori mai multe șanse sa moara de Covid-19

Oamenii de culoare au mai mult de patru ori mai multe șanse să moară din cauza Covid-19 decât albii, potrivit cifrelor oficiale stricte care expun o diferență dramatică în impactul pandemiei coronavirusului în Anglia și Țara Galilor, scrie The Guardian. Cifrele oficiale arată că uriașa diferență nu se datorează doar sănătății și situației economice. Oficiul […] The post Statistici tulburătoare în Anglia. Oamenii de culoare au de patru ori mai multe șanse să moară de Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.