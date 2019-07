Statiunea care a ajuns ”rusinea” litoralului. Ce a gasit aici un strain: ”Nu ma mai intorc”

Eforie Sud google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ce poate fi mai rau ca, dupa un an de munca si asteptare, sa ajungi in sfarsit la mare si sa nimeresti in plin santier? Este adevarat ca litoralul romanesc are nevoie de schimbare, insa nu poti sa le vinzi oamenilor sejururi in praf, moloz, si zgomot de utilaje. Au fost surprinse in Eforie Sud si Eforie Nord situatii care pot strica vacanta oricui. Orasul dintre ape, Eforie, este asezat pe o fasie de pamant intre Marea Neagra si lacul Techirghiol, oferind turistilor relaxarea plajei si beneficiile namolului sapropelic. Dar Nord sau Sud, cele doua Eforii ne ofera parca toate motivele pentru a le ocoli in aceasta vara. Nordul este un imens santier dezordonat, iar Sudul iti da impresia unei statiuni parasite. ...