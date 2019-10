Statiunea de Cercetare Dezvoltare Viti Vinivola Murfatlar cumpara autoturism de teren (document)

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Viti Vinivolă Murfatlar a încheiat un contract de achiziționare autoturism de teren.Furnizare autoturism de teren necesar pentru deplasarile in teren, in vederea verificarii suprafetelor viticole in orice anotimp. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari : 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la orice solicitare de clarificari sau informatii suplimentare cu 3 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.Valoarea totală a contractului, fără TVA, este de 70.619,13 leiDirector - Dr.Biol. Ranca Aurora, Director adjunct economic - Ec. Gafar Alkan, Director adjunct tehnic - Ing. Bolos Petru, Sef serviciu mecanizare - Fatu Cristinel, Cercetator stiintific - Dina Ionica, Responsabil achizitii - Ec. Matei Gianina Georgeta.Înmatriculată în anul 1991, Rent Car Service Litoral SRL are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 90.000 de lei, integral vărsat, este compus din 900 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 100 de lei.este asociat unic şi administrator. Firma se ocupă de întreţinerea şi repararea autovehiculelor.Societatea are următoarele puncte de lucru: municipiul Mangalia, şoseaua Constanţei nr. 57A-57B; municipiul Constanţa, bulevardul Tomis nr. 103; municipiul Constanţa, bulevardul Alexandru Lăpuşneanu nr. 104; municipiul Constanţa, bulevardul Tomis nr. 393.

