Statiunea Mamaia: Cum se face testarea soferilor cu alcooltestul pe timp de pandemie (video)

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, împreună cu polițiști din cadrul Direcției Rutiere a Inspectoratului General al Poliției Române, au continuat acțiunea pe linia disciplinării conducătorilor auto care conduc vehicule sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psiho-active.Astfel, polițiștii au controlat aseară aproape 700 de autovehicule, fiind constatate două infracțiuni la regimul rutier, dintre care una pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și una pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive.Conform imaginilor, polițistul rutier îi dă șoferului muștiucul sigilat. Conducătorul auto fixează muștiucul în aparatul Drager, după care suflă. Ulterior, tot șoferul trage muștiucul, după care polițistul îi arată conducătorului cât a indicat aparatul.De precizat că aseară polițiștii au aplicat 18 de sancțiuni contravenționale, dintre care 13 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Totodată, au fost reținute 18 permise de conducere.