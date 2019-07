Statiunile UAIC, hub-uri pentru proiecte de cercetare

laborator cercetare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Statiunile Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi vor fi transformate in hub-uri moderne pentru dezvoltarea unor proiecte de cercetare nationale si internationale. In acest sens, la inceputul anului 2019 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a depus spre evaluare catre Organismul Intermediar pentru Cercetare, Ministerul Cercetarii si Inovarii, proiectul „Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici in Romania – RECENT-AIR”, cu un buget total al proiectului de 19.371.720 euro, cu TVA. Prin proiectul RECENT-AIR, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi intentioneaza sa amenajeze 10 laboratoa ...