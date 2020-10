Statul a distribuit doar 1,6% din maștile produse de utilajul de 1 milion de euro inaugurat cu fast de Orban

Doar 60.000 măști au fost distribuite din cele produse de utilajul de 1.000.000 euro, inaugurat cu mare fast de Orban. De ce s-au livrat numai 1,6% din total Directorul Romarm, Gabriel Țuțu: “Restul măștilor sunt pe stoc. Sunt 15 producători români de măști în România, autohtoni, care folosesc materiale exclusiv produse în România și care, […] The post Statul a distribuit doar 1,6% din măștile produse de utilajul de 1 milion de euro inaugurat cu fast de Orban appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.