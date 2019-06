Statul New York il contreaza din nou pe Trump - Ce facilitați vor avea imigranții

Statul american New York, bastion democrat, a adoptat luni o lege ce permite imigranţilor fără acte să obţină permisul de conducere, o măsură controversată pentru a contracara politica migratorie restrictivă a administraţiei preşedintelui republican Donald Trump, relatează marţi France Presse.

Această lege "nu numai că va oferi imigranţilor ilegali un mijloc legal de obţinere a permisului de conducere, dar va avea un impact pozitiv asupra creşterii economice, siguranţei rutiere şi menţinerii coeziunii familiilor", a declarat unul dintre principalii săi artizani, senatorul democrat Luis Sepulveda, într-un comunicat. "În timp ce imigranţii au devenit ţapi ispăşitori pentru toate relele din ţara noastră, statul New York are ocazia de a-şi arăta curajul şi puterea, sprijinind comunităţile marginalizate", a adăugat acest ales al cartierului newyorkez Bronx.

În practică, textul, adoptat de camera inferioară a parlamentului statului New York săptămâna trecută şi semnat luni seară de guvernatorul democrat Andrew Cuomo, autorizează eliberarea unui permis de conducere oricărei persoane ce trece examenul, indiferent de statutul său ca migrant.



Candidaţii nu vor mai trebui să prezinte un număr de securitate socială din Statele Unite sau o viză, aşa cum se cerea din 2001, şi vor putea doar prezenta un paşaport valabil sau un permis de conducere străin ca act de identitate.



Mai multe prevederi ale textului, salutate de asociaţiile de apărare a migranţilor, interzic comunicarea datelor furnizate de către candidaţi autorităţilor pentru migraţie, cu excepţia unei cereri exprese a unui judecător.



Textul a fost dezbătut şi validat în ambele camere ale parlamentului statului New York - ambele revenite democraţilor în ianuarie - cu o majoritate redusă.



Senatorul republican Jim Tedisco a deplâns pe Twitter că textul "trimite mesajul greşit că cetăţenia şi statul de drept nu sunt luate în considerare".



"Dacă nu respectăm sistemul legal pentru a deveni cetăţean (american), New York-ul va deveni un magnet pentru cei care sunt aici ilegal", a spus el.



Preşedintele Donald Trump a făcut din lupta împotriva imigraţiei ilegale o prioritate, iar informaţiile obţinute la controale rutiere au condus la creşterea arestărilor în ultimele luni a imigranţilor ilegali de către poliţia imigraţiei ICE.



Statul New York devine al 13-lea stat american care autorizează emiterea permiselor de conducere pentru imigranţii ilegali.



Potrivit unui raport din februarie, în cazul adoptării unei astfel de legi la New York, peste 400.000 de imigranţi ilegali ar putea cere permise.